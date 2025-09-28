Prono
Match Milan - Naples en direct commenté
5e journée de Serie A - dimanche 28 septembre 2025
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Milan et Naples en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN.
- Où voir le match Milan Naples en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Milan et Naples ?
AC Milan : le coach M. Allegri a choisi une formation en 3-5-2 : M. Maignan, S. Pavlović, M. Gabbia, F. Tomori, P. Estupiñán, A. Rabiot, L. Modrić, Y. Fofana, A. Saelemaekers, C. Pulišić, S. Giménez.
Naples : de son côté, l'équipe dirigée par A. Conte évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : A. Meret, Miguel Gutiérrez, Juan Jesus, L. Marianucci, G. Di Lorenzo, S. Lobotka, S. McTominay, K. De Bruyne, F. Anguissa, M. Politano, R. Højlund.
- Qui arbitre le match Milan Naples ?
Daniele Chiffi est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Milan Naples ?
Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.
- Quelle est la date et l'heure du match Milan Naples ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.
- Qui a marqué des buts pour Milan ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Milan : A. Saelemaekers 3', C. Pulišić 31'.
- Qui a marqué le but pour Naples ?
Un seul but a été inscrit pour Naples par K. De Bruyne 60' (sp.).