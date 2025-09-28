Menu Rechercher
2 - 1
81'
Serie A 2025/2026 5e journée
Milan
2 - 1
MT : 2-0
81'
Naples
Diffusé sur DAZN
Temps forts
60'
2 - 1
(SP) K. De Bruyne
57'
P. Estupiñán
mi-temps
2 - 0
31'
2 - 0
C. Pulišić (PD Y. Fofana)
3'
1 - 0
A. Saelemaekers (PD C. Pulišić)
Classement live 1 Milan 12 2 Naples 12
Possession 63% Naples Milan
Tirs 6 3 6 3 5 11
Grosses occasions créées 50% Naples 1 Milan 1
Compositions Milan 3-5-2 Naples 4-1-4-1
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo AC Milan Christian Pulišić 1 #2 Logo SSC Naples Matteo Politano 1
Tirs (%)
#1 Logo AC Milan Alexis Saelemaekers 2/2 100% #2 Logo SSC Naples Miguel Gutiérrez 1/2 50% #3 Logo SSC Naples Kevin De Bruyne 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo SSC Naples Matteo Politano 2
Fautes subies
#1 Logo AC Milan Santiago Giménez 2 #2 Logo SSC Naples Stanislav Lobotka 2
Tirs (%)
#1 Logo SSC Naples André-Frank Zambo Anguissa 1/4 25%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AC Milan Alexis Saelemaekers 5/7 71% #2 Logo SSC Naples André-Frank Zambo Anguissa 5/8 63% #3 Logo SSC Naples Kevin De Bruyne 4/7 57%
Interceptions
#1 Logo AC Milan Luka Modrić 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples André-Frank Zambo Anguissa 4/6 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo AC Milan Santiago Giménez 0/5 0% #2 Logo AC Milan Adrien Rabiot 0/5 0% #3 Logo SSC Naples Juan Jesus 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo SSC Naples Juan Jesus 0/2 0% #2 Logo AC Milan Santiago Giménez 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo SSC Naples Luca Marianucci 92/94 98% #2 Logo SSC Naples Stanislav Lobotka 51/54 94% #3 Logo SSC Naples Giovanni Di Lorenzo 50/53 94%
Corners et centres réussis
#1 Logo SSC Naples Matteo Politano 4
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo SSC Naples Luca Marianucci 25 #2 Logo SSC Naples Kevin De Bruyne 22

Analyse avant-match

Série en cours
V
V
V
V
D
V
D
V
V
V
Rencontres précédentes
28% 11 Victoires 33% 13 Nuls 38% 15 Victoires

Blessures & suspensions

Santiago Giménez Santiago Giménez Inconnu Strahinja Pavlović Strahinja Pavlović Coup Ardon Jashari Ardon Jashari Blessure à la jambe
Alessandro Buongiorno Alessandro Buongiorno Blessure à l'aine Nikita Contini Nikita Contini Blessure à la main Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Blessure musculaire Leonardo Spinazzola Leonardo Spinazzola Blessure musculaire Mathías Olivera Mathías Olivera Blessure musculaire Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne Blessure à l'aine Amir Rrahmani Amir Rrahmani Ischio-jambiers Pasquale Mazzocchi Pasquale Mazzocchi Blessure musculaire

Match Milan - Naples en direct commenté

5e journée de Serie A - dimanche 28 septembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Milan et Naples (Serie A, 5e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 5e journée de Serie A entre Milan et Naples. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 20:45. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Milan et Naples.

Arbitres

Daniele Chiffi arbitre principal
0
1.5
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Stefano Alassio arbitre assistant
Filippo Meli arbitre assistant
Livio Marinelli quatrième arbitre
Daniele Doveri arbitre VAR
Valerio Marini arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stadio Giuseppe Meazza Milano
Stadio Giuseppe Meazza
  • Année de construction : 1926
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 75817
  • Affluence moyenne : 48903
  • Affluence maximum : 81766
  • % de remplissage : 61

Match en direct

Date 28 septembre 2025 20:45
Compétition Serie A
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 5
Diffusion DAZN
Code MIL-NAP
Zone Italie
Équipe à domicile AC Milan
Équipe à l'extérieur Naples
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Milan et Naples en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 20:45 sur DAZN.

Où voir le match Milan Naples en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de DAZN.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Milan et Naples ?

AC Milan : le coach M. Allegri a choisi une formation en 3-5-2 : M. Maignan, S. Pavlović, M. Gabbia, F. Tomori, P. Estupiñán, A. Rabiot, L. Modrić, Y. Fofana, A. Saelemaekers, C. Pulišić, S. Giménez.

Naples : de son côté, l'équipe dirigée par A. Conte évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : A. Meret, Miguel Gutiérrez, Juan Jesus, L. Marianucci, G. Di Lorenzo, S. Lobotka, S. McTominay, K. De Bruyne, F. Anguissa, M. Politano, R. Højlund.

Qui arbitre le match Milan Naples ?

Daniele Chiffi est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Milan Naples ?

Milano accueille le match au Stadio Giuseppe Meazza.

Quelle est la date et l'heure du match Milan Naples ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 20:45.

Qui a marqué des buts pour Milan ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Milan : A. Saelemaekers 3', C. Pulišić 31'.

Qui a marqué le but pour Naples ?

Un seul but a été inscrit pour Naples par K. De Bruyne 60' (sp.).

