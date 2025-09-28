AC Milan - Naples : les compositions officielles

C’est le choc de cette 5ème journée de Serie A. L’AC Milan reçoit Naples dans son antre de San Siro (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 20h45), et en cas de victoire, les Rossoneri pourraient prendre la tête du championnat italien. De plus, cela constitue un vrai test pour Maximiliano Allegri qui collectionne les victoires étriquées face à des clubs de seconde zone.

L’ancien technicien de la Juventus a concocté un 3-5-2. Maignan, blessé face à Bologne, enchaîne après avoir joué en coupe en milieu de semaine contre Lecce. Saelemaekers jouera en tant que piston droit et son pendant de l’autre côté est Estupinan. Gimenez, qui a débloqué son compteur but en Coppa Italia, espère faire de même en Serie en étant à la pointe de l’attaque, en duo avec Pulisic. Conte a décidé quant à lui de coucher un 4-1-4-1. Le jeune Marianucci fêtera sa première titularisation - ainsi que son premier match - avec Naples en évoluant en défense centrale. L’indispensable McTominay est bien présent au milieu de terrain comme le Belge de Bruyne. Hojlund a été préféré à Lucca en tant que 9.

Les compositions officielles :

AC Milan : Maignan - Tomori, Gabbia, Pavlović - Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñan - Pulisic, Gimenez

Naples : Meret - Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez - Lobotka - Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay - Højlund.