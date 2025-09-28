Menu Rechercher
Serie A : Sassuolo se relance contre Udinese

Par Samuel Zemour
1 min.
La déception des joueurs de Sassuolo @Maxppp
Sassuolo 3-1 Udinese

Avec une seule victoire acquise en quatre journées, Sassuolo réalisait un bien mauvais début de saison et se devait de l’emporter contre l’Udinese afin de sortir des dernières places de Serie A. Cela avait très bien commencé pour les Neroverdi puisque Laurienté ouvrait le score, avant de délivrer une passe décisive pour Ismaël Koné (2-0, 8e et 12e).

Après la pause, l’Udinese réduisait le score grâce à Davis (2-1, 55e). Mais en fin de match, Iannoni permettait d’assurer la victoire pour Sassuolo (3-1, 86e) et remontait ainsi à la 12e place. De son côté, l’Udinese reste à la 10e place, avant de recevoir Cagliari.

