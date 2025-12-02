Algérie : la pépite Yanis Messaoudi va signer son premier contrat pro avec l’AC Milan

Le jeune défenseur central algérien Yanis Messaoudi s’apprête à franchir un cap majeur dans sa jeune carrière. Arrivé l’été dernier à l’AC Milan en provenance du Racing Club de France, le joueur né en 2009 va signer son premier contrat professionnel avec le club lombard dans les prochains jours selon nos informations. Auteur de six matchs et d’un but en championnat U17 italien, le natif de Saint-Cloud s’est rapidement imposé comme l’un des éléments les plus prometteurs de sa génération au sein de la formation milanaise.

Mesurant 1,89 m, Messaoudi, qui possède aussi le passeport français, a également déjà tapé dans l’œil de la Fédération algérienne, qui l’a convoqué à deux reprises en stage avec les U17, tandis que l’équipe de France ne l’a encore jamais réellement observé. International U17 algérien, il confirme saison après saison une progression régulière qui n’est pas passée inaperçue à Milan et même en Italie, où sa signature professionnelle vient récompenser des performances solides et un potentiel clairement identifié.