AC Milan : le Bayern Munich courtise Mike Maignan

Très proche d’un départ pour Chelsea l’été dernier, Mike Maignan reste toujours au centre de l’un des grands dossiers brûlants de la Serie A. Redevenu impérial cette saison sous l’impulsion psychologique de Massimiliano Allegri, le gardien français n’a pourtant toujours pas ouvert de négociations concrètes pour prolonger avec l’AC Milan. Si la direction des Rossoneri serait prête à lui proposer environ 5 millions d’euros nets par an selon la Gazzetta dello Sport, Maignan viserait un statut salarial supérieur, nourri notamment par les approches venues de l’étranger. En effet, le Bayern Munich suit la situation avec attention, alors que Manuel Neuer arrive en fin de contrat et se rapproche assez logiquement de la retraite, après une énorme boulette face à Arsenal.

Pourtant, les dirigeants milanais veulent rester confiants. Comme l’a expliqué Igli Tare, directeur sportif du Milan, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, un « pacte » aurait été scellé entre le club et Maignan avant le début de la saison : avancer sereinement, se concentrer sur les performances et repousser les discussions formelles à un moment plus opportun. Une stratégie destinée à maintenir un climat apaisé, tout en reconnaissant implicitement que le dossier restera complexe à régler. En attendant, Milan savoure les prestations d’un Maignan revenu à son meilleur niveau… tout en surveillant de près un marché susceptible de s’enflammer à tout moment.