Ça discute entre l’AC Milan et Sergio Ramos

À 39 ans, Sergio Ramos a décidé de quitter le Mexique et les Rayados de Monterrey. Malgré son âge avancé, le défenseur espagnol estime qu’il peut toujours rendre service à la Roja en vue de la Coupe du Monde 2026 et souhaite être plus visible aux yeux de son sélectionneur Luis de la Fuente.

La suite après cette publicité

Et d’après Tuttosport, ça s’active en coulisses pour faire revenir l’ancien Madrilène en Europe. Des intermédiaires l’ont proposé à l’AC Milan et des discussions seraient en cours. À noter toutefois que Ramos n’est pas le seul « vétéran » à vouloir rebondir chez les Rossoneri puisque le Brésilien Thiago Silva (41 ans) aimerait lui aussi porter le maillot lombard.