Le transfert de Mike Maignan est bouclé !

« Mon cœur est lourd, je ne connais pas son poids. Nous avons conclu une saison difficile ! Tous ceux qui aiment, jouent et soutiennent Milan sont déçus. Il n’y a pas d’excuses, nous sommes Milan. À tous les fans de Milan, avec votre soutien, Milan restera toujours Milan. Pour toujours, allez Milan ! ». Ces propos de Mike Maignan, postés sur ses réseaux sociaux il y a quelques semaines, avaient été considérés par certains fans milanais comme des adieux du portier tricolore au club lombard. Et au vu des dernières informations, force est de constater qu’ils avaient raison.

C’était effectivement un des gros dossiers de ce mercato, et il est en passe de se boucler plus rapidement que prévu. Convoité en Premier League depuis des mois déjà, Mike Maignan devrait rejoindre Chelsea dans les prochains jours. La Gazzetta dello Sport indique ainsi que tout est bouclé pour le transfert de l’ancien Lillois chez les Blues, lui qui est arrivé à Milan en 2021 et dont le contrat en Lombardie expire en 2026.

Transfert imminent

Le média transalpin explique que les Blues souhaitent l’avoir à disposition pour le Mondial des Clubs, et ils vont donc tout faire pour le faire venir avant mardi soir, date limite d’enregistrement des joueurs pour cette nouvelle compétition de la FIFA. Le gardien de 29 ans aux 31 sélections en Equipe de France devrait donc s’envoler pour Londres une fois le rassemblement des Bleus terminé. L’opération devrait coûter 18 millions d’euros au club de Premier League, qui retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine.

Si Milan et Maignan semblaient pencher pour une prolongation il y a quelques mois, il y a eu des désaccords au fil des négociations, et le portier a pris la décision de partir. L’arrivée de Massimiliano Allegri sur le banc milanais ne changera rien. La Gazzetta indique aussi que les Milanais travaillent déjà sur le remplaçant du Français, avec Mike Svilar (AS Roma) ou Zion Suzuki (Parma) comme principaux candidats pour prendre sa place.