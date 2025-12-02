Bayern : Manuel Neuer désigne son successeur

Joueur du Bayern Munich depuis 2011, Manuel Neuer est embarqué dans sa quinzième saison avec le club bavarois. Mais le gardien allemand n’est pas éternel et à 39 ans, la fin de son aventure en Bavière se rapproche. Et pour lui succéder, le champion du monde 2014 pense que son jeune coéquipier Jonas Urbig (22 ans) fait partie des candidats.

«C’est un vrai plaisir de travailler ensemble au sein de notre groupe de gardiens. Il n’a aucun problème à me succéder et il le fera sans aucun doute. Il a le soutien indéfectible de Sven (Ulreich, ndlr) et le mien. Nous formons une bonne équipe. Nous nous soutenons mutuellement au quotidien et nous nous efforçons toujours de repousser nos limites pour élever encore le niveau. Il a déjà prouvé en match qu’il en était capable et il continuera sur cette lancée», a-t-il déclaré à Sky Allemagne.