Hellas Vérone : l’énorme raté de Gift Orban contre l’AS Roma

Par Samuel Zemour
1 min.
Gift Orban avec La Gantoise @Maxppp
Rome 2-0 Hellas

Pour le compte de la cinquième journée de Serie A, l’AS Roma recevait l’Hellas Verone afin de rester dans les premières places du Championnat italien. En revanche, l’Hellas Verone réalise un terrible début de saison et n’a pas remporté la moindre victoire pour le moment.

DAZN France
😮 | L'énorme raté de Gift Orban !

Suivez la rencontre en direct sur DAZN :
Voir sur X

Mené au score rapidement par les Gialorossi après l’ouverture du score de Dovbyk, les Gialloblu avaient l’occasion d’égaliser peu avant l’heure de jeu. Servi sur le côté gauche, Bradaric lâchait un bon centre devant le but en direction de l’ex-Lyonnais Gift Orban qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais le Nigérian a raté son geste et a envoyé le ballon sur la transversale… un immense raté du buteur de 23 ans avant la mi-temps.

