Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Serie A : l’Inter s’impose facilement à Cagliari

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
inter @Maxppp
Cagliari 0-2 Inter Milan

Ce samedi, l’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de Cagliari. Ayant l’opportunité de revenir à deux points de la Juventus en cas de victoire, les Interistes ont donc démarré la rencontre avec l’envie de s’imposer. Largement dominateurs face à des Siciliens timides, les Milanais n’ont pas tardé à ouvrir le score.

La suite après cette publicité

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Naples Naples 12 4 +6 4 0 0 9 3
2 Logo Juventus Juventus 11 5 +4 3 2 0 9 5
3 Logo Milan Milan 9 4 +5 3 0 1 7 2
4 Logo Rome Rome 9 4 +2 3 0 1 3 1
5 Logo Inter Milan Inter Milan 9 5 +6 3 0 2 13 7
6 Logo Atalanta Atalanta 9 5 +6 2 3 0 10 4
7 Logo Cremonese Cremonese 9 5 +2 2 3 0 6 4
8 Logo Côme Côme 8 5 +2 2 2 1 6 4
9 Logo Udinese Udinese 7 4 -1 2 1 1 4 5
10 Logo Cagliari Cagliari 7 5 0 2 1 2 5 5
11 Logo Bologne Bologne 6 4 0 2 0 2 3 3
12 Logo Torino Torino 4 4 -7 1 1 2 1 8
13 Logo Lazio Lazio 3 4 0 1 0 3 4 4
14 Logo Sassuolo Sassuolo 3 4 -3 1 0 3 4 7
15 Logo Hellas Hellas 3 4 -4 0 3 1 2 6
16 Logo Genoa Genoa 2 4 -2 0 2 2 2 4
17 Logo Fiorentina Fiorentina 2 4 -3 0 2 2 3 6
18 Logo Parme Parme 2 4 -4 0 2 2 1 5
19 Logo Pise Pise 1 4 -3 0 1 3 3 6
20 Logo Lecce Lecce 1 4 -6 0 1 3 2 8
Voir le classement complet

Trouvé sur un centre parfait, Lautaro Martinez ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’une belle tête (0-1, 9e). Toujours autant en maîtrise, les Nerazzurri ont doublé la mise en fin de rencontre. Auteur d’un gros raté quelques instants auparavant (79e), Francesco Esposito a scellé le succès des siens en étant à la réception d’un centre en retrait de Dimarco (0-2, 82e). Avec ce succès, l’Inter Milan grimpe à la cinquième place.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Inter Milan

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Inter Milan Logo Inter Milan
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier