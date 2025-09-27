Serie A : l’Inter s’impose facilement à Cagliari

Ce samedi, l’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de Cagliari. Ayant l’opportunité de revenir à deux points de la Juventus en cas de victoire, les Interistes ont donc démarré la rencontre avec l’envie de s’imposer. Largement dominateurs face à des Siciliens timides, les Milanais n’ont pas tardé à ouvrir le score.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Naples 12 4 +6 4 0 0 9 3 2 Juventus 11 5 +4 3 2 0 9 5 3 Milan 9 4 +5 3 0 1 7 2 4 Rome 9 4 +2 3 0 1 3 1 5 Inter Milan 9 5 +6 3 0 2 13 7 6 Atalanta 9 5 +6 2 3 0 10 4 7 Cremonese 9 5 +2 2 3 0 6 4 8 Côme 8 5 +2 2 2 1 6 4 9 Udinese 7 4 -1 2 1 1 4 5 10 Cagliari 7 5 0 2 1 2 5 5 11 Bologne 6 4 0 2 0 2 3 3 12 Torino 4 4 -7 1 1 2 1 8 13 Lazio 3 4 0 1 0 3 4 4 14 Sassuolo 3 4 -3 1 0 3 4 7 15 Hellas 3 4 -4 0 3 1 2 6 16 Genoa 2 4 -2 0 2 2 2 4 17 Fiorentina 2 4 -3 0 2 2 3 6 18 Parme 2 4 -4 0 2 2 1 5 19 Pise 1 4 -3 0 1 3 3 6 20 Lecce 1 4 -6 0 1 3 2 8 Voir le classement complet

Trouvé sur un centre parfait, Lautaro Martinez ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’une belle tête (0-1, 9e). Toujours autant en maîtrise, les Nerazzurri ont doublé la mise en fin de rencontre. Auteur d’un gros raté quelques instants auparavant (79e), Francesco Esposito a scellé le succès des siens en étant à la réception d’un centre en retrait de Dimarco (0-2, 82e). Avec ce succès, l’Inter Milan grimpe à la cinquième place.