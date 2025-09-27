Serie A : l’Inter s’impose facilement à Cagliari
Ce samedi, l’Inter Milan se déplaçait sur la pelouse de Cagliari. Ayant l’opportunité de revenir à deux points de la Juventus en cas de victoire, les Interistes ont donc démarré la rencontre avec l’envie de s’imposer. Largement dominateurs face à des Siciliens timides, les Milanais n’ont pas tardé à ouvrir le score.
Classement général Serie A
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Naples
|12
|4
|+6
|4
|0
|0
|9
|3
|2
|Juventus
|11
|5
|+4
|3
|2
|0
|9
|5
|3
|Milan
|9
|4
|+5
|3
|0
|1
|7
|2
|4
|Rome
|9
|4
|+2
|3
|0
|1
|3
|1
|5
|Inter Milan
|9
|5
|+6
|3
|0
|2
|13
|7
|6
|Atalanta
|9
|5
|+6
|2
|3
|0
|10
|4
|7
|Cremonese
|9
|5
|+2
|2
|3
|0
|6
|4
|8
|Côme
|8
|5
|+2
|2
|2
|1
|6
|4
|9
|Udinese
|7
|4
|-1
|2
|1
|1
|4
|5
|10
|Cagliari
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|5
|5
|11
|Bologne
|6
|4
|0
|2
|0
|2
|3
|3
|12
|Torino
|4
|4
|-7
|1
|1
|2
|1
|8
|13
|Lazio
|3
|4
|0
|1
|0
|3
|4
|4
|14
|Sassuolo
|3
|4
|-3
|1
|0
|3
|4
|7
|15
|Hellas
|3
|4
|-4
|0
|3
|1
|2
|6
|16
|Genoa
|2
|4
|-2
|0
|2
|2
|2
|4
|17
|Fiorentina
|2
|4
|-3
|0
|2
|2
|3
|6
|18
|Parme
|2
|4
|-4
|0
|2
|2
|1
|5
|19
|Pise
|1
|4
|-3
|0
|1
|3
|3
|6
|20
|Lecce
|1
|4
|-6
|0
|1
|3
|2
|8
Trouvé sur un centre parfait, Lautaro Martinez ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score d’une belle tête (0-1, 9e). Toujours autant en maîtrise, les Nerazzurri ont doublé la mise en fin de rencontre. Auteur d’un gros raté quelques instants auparavant (79e), Francesco Esposito a scellé le succès des siens en étant à la réception d’un centre en retrait de Dimarco (0-2, 82e). Avec ce succès, l’Inter Milan grimpe à la cinquième place.
