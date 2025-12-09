Menu Rechercher
AC Milan : la joie d’Adrien Rabiot après son premier but

Par Valentin Feuillette
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp

Adrien Rabiot ne finit plus de briller en Italie. Auteur du but qui a lancé la remontée du Milan contre le Torino, l’ancien milieu de l’OM et du PSG a reconnu que son équipe était « mal entrée dans le match » avant de s’améliorer nettement en fin de première période. À la pause, les joueurs se sont dit qu’il fallait « être plus agressifs », et le changement s’est immédiatement vu, notamment grâce à « l’entrée de Pulisic » qui « a fait du bien » à l’équipe selon l’international français. Pour Rabiot, cette victoire prouve que « mentalement » l’équipe milanaise est bien présente, même si les Rossoneri doivent mieux démarrer ses rencontres : « on ne peut pas toujours gagner 3-2 après avoir été menés 2-0 », a expliqué Rabiot.

Le milieu français a également souligné l’importance de son geste décisif : « parfois, il faut une action qui change le match, et ça a été le cas. » S’il reconnaît qu’« il y a aussi eu des erreurs », il insiste sur « la mentalité » comme clé de la performance collective, et sur la nécessité de « continuer ainsi, tous ». Rabiot estime que son but « n’est pas le plus important », même s’il « a apporté quelque chose à l’équipe » et offert trois points précieux. Il conclut en appelant à travailler sur les débuts de match : « nous ne pourrons pas toujours être menés 2-0 et renverser le match comme ça. On prend ces trois points et on avance. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
