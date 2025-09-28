Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

FC Barcelone - Real Sociedad : les compositions officielles

Par Mikael Mazaleyrat
1 min.
Robert Lewandowski et Pedri @Maxppp
Barcelone Real Sociedad

Le FC Barcelone accueille la Real Sociedad dans le cadre de la 7e journée de Liga. Les Catalans sont actuellement 2e du championnat mais ils peuvent prendre la tête du classement en cas de victoire après la défaite du Real Madrid hier face à l’Atletico (5-2). En face, la Real est 17e mais reste sur un premier succès la semaine passée face à Majorque (1-0), la forme est donc ascendante. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Du côté des compostions d’équipes, Hansi Flick compte sur son 4-2-3-1. Szczesny va jouer son premier match de la saison, Koundé et Gerard Martin latéraux, Christensen et Araujo dans l’axe. De Jong et Pedri sont associés au milieu de terrain. Pour l’attaque, le jeune Pedro Fernandez est en soutien de Lewandowski, Bardghji et Rashford sur les ailes. Chez les visiteurs, on démarre en 4-3-3, il faudra notamment surveiller Oyarzabal en attaque, il sera épaulé par Guedes et Barrenetxea.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Christensen, Araujo, Gerard Martin - De Jong, Pedri - Bardghji, Fernandez, Rashford - Lewandowski

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Munoz - Gorrotxategi, Turrientes, Pablo Marins - Oyarzabal, Guedes, Barrenetxea

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Sociedad

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Sociedad Logo Real Sociedad
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier