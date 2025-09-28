FC Barcelone - Real Sociedad : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille la Real Sociedad dans le cadre de la 7e journée de Liga. Les Catalans sont actuellement 2e du championnat mais ils peuvent prendre la tête du classement en cas de victoire après la défaite du Real Madrid hier face à l’Atletico (5-2). En face, la Real est 17e mais reste sur un premier succès la semaine passée face à Majorque (1-0), la forme est donc ascendante. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compostions d’équipes, Hansi Flick compte sur son 4-2-3-1. Szczesny va jouer son premier match de la saison, Koundé et Gerard Martin latéraux, Christensen et Araujo dans l’axe. De Jong et Pedri sont associés au milieu de terrain. Pour l’attaque, le jeune Pedro Fernandez est en soutien de Lewandowski, Bardghji et Rashford sur les ailes. Chez les visiteurs, on démarre en 4-3-3, il faudra notamment surveiller Oyarzabal en attaque, il sera épaulé par Guedes et Barrenetxea.

Les compositions

FC Barcelone : Szczesny - Koundé, Christensen, Araujo, Gerard Martin - De Jong, Pedri - Bardghji, Fernandez, Rashford - Lewandowski

Real Sociedad : Remiro - Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Munoz - Gorrotxategi, Turrientes, Pablo Marins - Oyarzabal, Guedes, Barrenetxea