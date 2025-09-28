Menu Rechercher
Bundesliga : Fribourg et Hoffenheim se quittent dos à dos, Asllani encore buteur

Par Jordan Pardon
Noah Atubolu @Maxppp
Fribourg 1-1 Hoffenheim

Pas de vainqueur entre Fribourg et Hoffenheim. À l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1) à l’Europa-Park-Stadion.

Classement live Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 15 5 +19 5 0 0 22 3
2 Logo Dortmund Dortmund 13 5 +8 4 1 0 11 3
3 Logo Leipzig Leipzig 12 5 0 4 0 1 7 7
4 Logo Cologne Cologne 10 5 +3 3 1 1 10 7
5 Logo Francfort Francfort 9 5 +4 3 0 2 17 13
6 Logo Leverkusen Leverkusen 8 5 +2 2 2 1 10 8
7 Logo Fribourg Fribourg 7 5 0 2 1 2 9 9
8 Logo Sankt Pauli Sankt Pauli 7 5 0 2 1 2 8 8
9 Logo Hoffenheim Hoffenheim 7 5 -2 2 1 2 9 11
10 Logo Stuttgart Stuttgart 6 5 -1 2 0 3 5 6
11 Logo Union Berlin Union Berlin 6 4 -3 2 0 2 8 11
12 Logo Wolfsbourg Wolfsbourg 5 5 0 1 2 2 7 7
13 Logo Mayence Mayence 4 5 -1 1 1 3 5 6
14 Logo Brême Brême 4 5 -6 1 1 3 8 14
15 Logo Hambourg Hambourg 4 4 -6 1 1 2 2 8
16 Logo Augsbourg Augsbourg 3 5 -4 1 0 4 8 12
17 Logo Heidenheim Heidenheim 3 5 -6 1 0 4 4 10
18 Logo M'gladbach M'gladbach 2 5 -7 0 2 3 5 12
Tout s’est fait lors du premier quart d’heure : Lukas Kubler avait débloqué la situation dès la troisième minute de jeu pour les locaux, tandis que le prometteur Asllani (23 ans) a déjà inscrit son quatrième but en Bundesliga cette saison. Fribourg est 7e. Hoffenheim est 9e.

