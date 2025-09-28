Bundesliga
Bundesliga : Fribourg et Hoffenheim se quittent dos à dos, Asllani encore buteur
@Maxppp
Pas de vainqueur entre Fribourg et Hoffenheim. À l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1) à l’Europa-Park-Stadion.
Classement live Bundesliga
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Bayern Munich
|15
|5
|+19
|5
|0
|0
|22
|3
|2
|Dortmund
|13
|5
|+8
|4
|1
|0
|11
|3
|3
|Leipzig
|12
|5
|0
|4
|0
|1
|7
|7
|4
|Cologne
|10
|5
|+3
|3
|1
|1
|10
|7
|5
|Francfort
|9
|5
|+4
|3
|0
|2
|17
|13
|6
|Leverkusen
|8
|5
|+2
|2
|2
|1
|10
|8
|7
|Fribourg
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|9
|9
|8
|Sankt Pauli
|7
|5
|0
|2
|1
|2
|8
|8
|9
|Hoffenheim
|7
|5
|-2
|2
|1
|2
|9
|11
|10
|Stuttgart
|6
|5
|-1
|2
|0
|3
|5
|6
|11
|Union Berlin
|6
|4
|-3
|2
|0
|2
|8
|11
|12
|Wolfsbourg
|5
|5
|0
|1
|2
|2
|7
|7
|13
|Mayence
|4
|5
|-1
|1
|1
|3
|5
|6
|14
|Brême
|4
|5
|-6
|1
|1
|3
|8
|14
|15
|Hambourg
|4
|4
|-6
|1
|1
|2
|2
|8
|16
|Augsbourg
|3
|5
|-4
|1
|0
|4
|8
|12
|17
|Heidenheim
|3
|5
|-6
|1
|0
|4
|4
|10
|18
|M'gladbach
|2
|5
|-7
|0
|2
|3
|5
|12
Tout s’est fait lors du premier quart d’heure : Lukas Kubler avait débloqué la situation dès la troisième minute de jeu pour les locaux, tandis que le prometteur Asllani (23 ans) a déjà inscrit son quatrième but en Bundesliga cette saison. Fribourg est 7e. Hoffenheim est 9e.
