Bundesliga : Fribourg et Hoffenheim se quittent dos à dos, Asllani encore buteur

Pas de vainqueur entre Fribourg et Hoffenheim. À l’occasion de la 5e journée de Bundesliga, les deux formations se sont quittées sur un match nul (1-1) à l’Europa-Park-Stadion.

Tout s’est fait lors du premier quart d’heure : Lukas Kubler avait débloqué la situation dès la troisième minute de jeu pour les locaux, tandis que le prometteur Asllani (23 ans) a déjà inscrit son quatrième but en Bundesliga cette saison. Fribourg est 7e. Hoffenheim est 9e.