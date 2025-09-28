Keylor Navas a encaissé un lob magnifique face au Club América

L’ancien portier du Real Madrid et du PSG, Keylor Navas, a vécu une soirée difficile lors de la lourde défaite des Pumas contre le Club América (4-1), dans la nuit de samedi à dimanche au Mexique. Le gardien de 38 ans n’avait plus encaissé 4 buts lors d’un match depuis février 2023, lors du revers de Nottingham Forest à West Ham (4-0) en Premier League.

Le moment fort de cette rencontre est venu à la 73e minute, lorsque Alejandro Zendejas a inscrit un lob magistral depuis la limite de la surface, servi par l’ancien joueur de Newcastle, Allan Saint-Maximin. Un geste sublime qui a surpris Navas et permis au Club América de creuser l’écart dans ce match.