Premier League

Premier League : Aston Villa remporte son premier match de la saison contre Fulham

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
buendia @Maxppp
Aston Villa 3-1 Fulham

Aston Villa est en crise en Premier League. Incapables de remporter le moindre match jusqu’ici, les Villans avaient l’occasion de glaner leur premier match ce dimanche avec la réception de Fulham. Après un succès en milieu de semaine face à Bologne, les joueurs de Birmingham ont pourtant encaissé un coup dur d’entrée avec le but inscrit par Raúl Jiménez pour le club londonien dès la 3e minute de jeu (0-1).

Aston Villa 3 37' O. Watkins 49' J. McGinn 51' E. Buendía Fulham 1 3' R. Jiménez terminé Logo Canal + Foot

Pourtant, les hommes d’un Unai Emery menacé n’ont pas attendu longtemps avant de se rebiffer. Alors qu’Ollie Watkins a réduit la marque juste avant la pause (1-1, 37e), John McGinn a donné l’avantage aux siens au retour des vestiaires (2-1, 49e). Deux minutes après, Emiliano Buendia a scellé le succès d’Aston Villa (3-1, 51e). Avec cette victoire, Villa se donne de l’air et sort de la zone de relégation.

Pub. le - MAJ le
