Arsenal a convaincu tout le monde !

Et si la chance du gagnant avait changé de camp ? Liverpool, qui avait gagné 5 rencontres sur le gong depuis le début de saison et pensait refaire le coup à Crystal Palace avec une égalisation tardive, s’est finalement incliné sur un but dans le temps additionnel, pour sa première défaite de la saison. Le champion en titre tombé, Arsenal avait une belle occasion de se rapprocher au classement. Et pour une fois et malgré des événements contraires (un penalty non sifflé pour une faute sur Gyökeres), les Gunners ont réussi à accrocher la victoire au bout du chrono sur la pelouse de Newcastle, qui ne lui réussit guère généralement. Ces destins croisés semblent convaincre l’Angleterre que c’est peut-être bel et bien l’année d’Arsenal.

« Il y a une semaine, le verre était à moitié vide, maintenant il est plus qu’à moitié plein. Liverpool perd, Arsenal gagne de manière époustouflante. Ils le méritent, c’était la meilleure équipe de football. Arteta a fait de très bons remplacements, il a débuté avec une équipe solide. Cela leur donnera une grande confiance », a par exemple exposé Gary Neville, le consultant de Sky Sports. C’est effectivement l’un des points clés de la victoire face à Newcastle, qui montre le bon travail réalisé durant le mercato estival. Arteta a démarré la rencontre avec 4 recrues alignées (Mosquera, Zubimendi, Eze, Gyökeres), et les 5 entrants en cours de match étaient, ou sont toujours pour certains, des titulaires en puissance la saison passée (Saliba, Martinelli, Merino, Ödegaard, Lewis-Skelly).

Considéré comme les futurs vainqueurs

La force de frappe des Gunners est impressionnante, et on ne parle même pas là du coup de poing asséné par Gabriel à Nick Woltemade qui aurait pu lui valoir un carton rouge. La chance s’en mêle, puisque c’est ce même Gabriel, pas pris par la patrouille, qui a donné l’avantage à son équipe dans le temps additionnel, de la tête. Le défenseur central brésilien aurait même pu concéder un penalty pour une main dans sa surface alors que le score était de 1-1. Du caractère, un effectif solide, un soupçon de chance, et voilà Arsenal de nouveau considéré comme un réel prétendant au titre. « La crédibilité d’Arsenal a de nouveau été remise en question. Cette fois, ils avaient les réponses », écrit ainsi The Athletic.

« Quelle différence en une semaine ! Mikel Arteta a levé le pied contre Newcastle après avoir été largement critiqué pour sa prudence face à Manchester City, et cela a porté ses fruits pour l’entraîneur d’Arsenal, puisque son équipe a remporté le genre de match que seuls les champions peuvent remporter », assure Sky Sports. Avec un Eze titulaire au milieu pour la première fois avec Arsenal en Premier League, Mikel Arteta a en effet répondu aux critiques sur son manque d’audace. Surtout, il se retrouve aujourd’hui 2e, à 2 points seulement de Liverpool, malgré un calendrier sacrément relevé (déplacements à Manchester United, Liverpool et Newcastle, réception de Manchester City). Vu le programme, Arsenal aurait pu perdre plus de plumes, mais il s’en est bien sorti. La preuve, le "super-ordinateur" qui calcule les chances de titre journée après journée, place désormais le club londonien comme futur champion d’Angleterre, avec 6 points d’avance sur Liverpool. Il n’y a plus qu’à.