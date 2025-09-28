Robert Pirès : « Arsenal a cette envie d’être champion d’Angleterre »

Foot Mercato : aujourd’hui pour toi la Premier League est-elle toujours le meilleur championnat du monde ?

Robert Pirès : je pense que oui, parce qu’il y a beaucoup de clubs qui peuvent prétendre à être champion. C’est un championnat dur, exigeant. Il faut être bon toute l’année. Et je dis ça parce qu’en fait, c’est le seul où il n’y a pas de trêve. C’est-à-dire qu’à Noël, ça joue, ça continue. Il n’y a pas de repos. C’est pour ça que quand tu gagnes le championnat anglais, à la fin, tu es hyper content. Il y a beaucoup plus de gros matchs en Premier League, tu sais que tu as beaucoup souffert.

Foot Mercato : quels sont les gros changements entre la Premier League de ton époque et celle d’aujourd’hui ?

Robert Pirès : je pense en termes de combat, en termes d’électricité, j’ai envie de dire. Aujourd’hui, c’est beaucoup trop gentil, beaucoup trop tendre. La technique, je pense qu’elle est là, même si je la trouve un peu diminuée par rapport aux années 2000. Quand je vois, par exemple, la liste des Ballons d’Or, ça ne fait pas rêver comme celle des années 2000. Mais c’est juste l’évolution du football, c’est comme ça. Après, la vidéo a changé beaucoup de choses. La VAR a changé beaucoup de choses dans le comportement des joueurs. Quand je parle d’électricité, ça fait toujours du bien de voir un peu de friction sur le terrain entre des joueurs. Et aujourd’hui, il n’y a plus ça, malheureusement.

« Arsenal a les cartes en main et a les joueurs pour gagner le titre »

Foot Mercato : quel est ton regard sur le mercato qu’a réalisé Arsenal ?

Robert Pirès : disons que c’est ce qu’on attendait, qu’Arsenal dépense beaucoup d’argent. Notamment sur un poste que recherchait Michael Arteta, le numéro 9. Aujourd’hui, ils l’ont trouvé avec Victor Gyökeres. Ce n’est pas facile pour lui parce qu’il vient d’un championnat où c’était le serial buteur. Il marquait but sur but. Aujourd’hui, en Premier League les défenseurs en face sont beaucoup plus durs, beaucoup plus rugueux que dans le championnat portugais. Donc, ce n’est pas évident. Et puis bon, Arsenal a cette envie d’être champion d’Angleterre. Ça ne va pas être évident parce que tu as Liverpool, tu as City qui est là, Chelsea qui ne sera pas loin. Mais je pense qu’Arsenal a les cartes en main et a les joueurs pour gagner le titre.

Foot Mercato : Mikel Arteta est-il l’homme de la situation ?

Robert Pirès : à mon avis, si cette année, il n’y a pas le trophée, la direction pensera à aller chercher un autre entraîneur. Parce que ça fait cinq ans qu’il est là et malheureusement, le titre lui échappe. Ce qui est important pour les supporters, c’est le championnat. Donc, aujourd’hui, il y a de l’argent qui a été dépensé sur le mercato d’été. Il y a eu certaines exigences venant de lui, qui ont été réalisées justement par le board d’Arsenal. Si Arsenal n’est pas champion, je pense qu’il y aura certainement un changement sur le banc.

Foot Mercato : vois-tu des similitudes entre le Arsenal d’aujourd’hui et celui de votre époque qui finit champion d’Angleterre ?

Robert Pirès : non, parce que le football a changé, il a évolué. Aujourd’hui, Michael Arteta joue en 4-3-3. Nous, à l’époque, avec Arsene Wenger, on jouait en 4-4-2. Et je pense, si on doit comparer, à mon avis, ça ne regarde que moi, mais le football de 2003-2004 était beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide que celui d’aujourd’hui. Mais après, ça dépend des joueurs que tu as. Moi, j’étais privilégié. J’ai joué avec Vieira, Gilberto Silva, Edu, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Kanu et entre guillemets, c’est facile de jouer au football avec eux.

« Cherki a le jeu pour s’adapter à Manchester City »

Foot Mercato : aujourd’hui quel est le plus important pour Arsenal, gagner la Premier League ou la Ligue des champions ?

Robert Pirès : en Angleterre, la Premier League c’est beaucoup plus recherché. Alors bien sûr, la Champions League, c’est le Graal. Mais disons que les Anglais sont amoureux de leur championnat. Parce qu’il est dur, il ne s’arrête pas. Tu commences au mois d’août, tu termines au mois de mai. La Champions League, tu as toujours des trêves, tu joues tous les 15 jours environ. Après, bien sûr, tu joues contre des grosses équipes. Mais ce que je veux dire, c’est que le championnat anglais, il est tellement difficile, tellement rugueux et tellement exigeant que quand tu le gagnes, tu es hyper content. Donc, je pense que si tu fais un sondage aux supporters d’Arsenal ce qu’ils préféreraient gagner entre la Premier League et la Champions League, ils vont tous te dire Premier League.

Foot Mercato : beaucoup de joueurs français sont arrivés en Premier League cet été, t’as une préférence pour l’un d’entre eux ?

Robert Pirès : déjà ce qui est bien, c’est que le joueur français attire toujours du côté de l’Angleterre. Donc, ça, c’est une bonne nouvelle. Je pense que j’ai une petite préférence pour Rayan Cherki, parce que j’aime le joueur, parce que techniquement, il est très, très fort. Où je suis surpris, c’est le prix où il a été vendu par Lyon ou payé par City. Mais je pense qu’il a le jeu pour s’adapter à Man City, et aussi à la Premier League. Parce que techniquement, j’aime beaucoup ce qu’il fait et ce qu’il propose sur un terrain même si la PL est difficile.