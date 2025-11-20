Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Arsenal va sécuriser l’avenir de Bukayo Saka

Par André Martins
1 min.
Saka @Maxppp

Bukayo Saka serait sur le point de prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2030, d’après les informations de RMC Sport. Formé au club, l’international anglais de 24 ans est proche d’un accord définitif avec Arsenal alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2027. Les Gunners souhaitent boucler la signature du nouveau contrat avant la fin de l’année et toutes les parties ont déjà donné leur accord de principe.

La suite après cette publicité

Malgré l’intérêt d’autres équipes, Saka a clairement affiché sa priorité : rester à Arsenal. L’ailier droit est progressivement devenu l’un des joueurs emblématiques du club londonien depuis ses débuts professionnels en novembre 2018. Il a remporté une FA Cup (2020) et deux Community Shield (2020, 2023), et compte déjà six buts en 14 matches disputés cette saison. Au total, il affiche 76 buts et 71 passes décisives en 277 rencontres sous les couleurs d’Arsenal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Arsenal
Bukayo Saka

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Arsenal Logo Arsenal FC
Bukayo Saka Bukayo Saka
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier