Arsenal va sécuriser l’avenir de Bukayo Saka

Bukayo Saka serait sur le point de prolonger son contrat avec Arsenal jusqu’en 2030, d’après les informations de RMC Sport. Formé au club, l’international anglais de 24 ans est proche d’un accord définitif avec Arsenal alors que son bail actuel court jusqu’en juin 2027. Les Gunners souhaitent boucler la signature du nouveau contrat avant la fin de l’année et toutes les parties ont déjà donné leur accord de principe.

Malgré l’intérêt d’autres équipes, Saka a clairement affiché sa priorité : rester à Arsenal. L’ailier droit est progressivement devenu l’un des joueurs emblématiques du club londonien depuis ses débuts professionnels en novembre 2018. Il a remporté une FA Cup (2020) et deux Community Shield (2020, 2023), et compte déjà six buts en 14 matches disputés cette saison. Au total, il affiche 76 buts et 71 passes décisives en 277 rencontres sous les couleurs d’Arsenal.