Les 7 jours qui peuvent bouleverser la saison d’Arsenal

Et si cette année, c’était la bonne ? C’est ce dont rêvent les supporters d’Arsenal, qui n’en peuvent plus de se contenter des places d’honneur (3 fois deuxième de Premier League). Arsenal veut faire mieux que la saison passée, avec donc une place de dauphin en championnat et une élimination en demi-finale de Ligue des Champions, et il s’en est donné les moyens cet été, avec un mercato quantitatif et qualitatif, censé couvrir les aléas d’une saison.

Cela tombe bien, les aléas, ils sont là. Mikel Arteta a appris la douloureuse nouvelle pendant cette trêve internationale, en regardant le Brésil-Sénégal. Son défenseur Gabriel, élément incontournable et particulièrement décisif cette saison, s’est blessé, et pourrait être indisponible jusqu’au début de l’année 2026. Un énorme coup dur certes, mais qui doit mettre en lumière les efforts réalisés pour offrir une profondeur de banc qualitative. Recruté le dernier jour du mercato, le défenseur équatorien Piero Hincapie est le remplaçant naturel de Gabriel au poste d’axial gauche. Cela dit, jusqu’à présent, il a évolué à 4 reprises (sur 5 apparitions) au poste de latéral gauche et n’a jamais débuté un match de Premier League (2 entrées en jeu).

Des absences au pire moment

Arteta pourrait aussi recentrer Riccardo Calafiori, qui occupe le couloir gauche, mais il n’aime pas qu’une absence entraîne deux changements de poste. La dernière option serait la titularisation de Cristhian Mosquera, autre recrue estivale, habituelle doublure de William Saliba dans l’axe droit. Outre l’absence coûteuse de Gabriel, Mikel Arteta doit encore se passer de ses blessés de longue date, comme Kai Havertz et Gabriel Jesus, mais aussi de Martin Odegaard, toujours pas remis, ni de son supersub cette saison Gabriel Martinelli.

Des absences nombreuses donc, au moment où le calendrier s’intensifie, et pas qu’un peu. En l’espace de 7 jours, Arsenal va enchaîner la réception de Tottenham, pour le derby londonien le plus chaud, puis celle du Bayern Munich en Ligue des Champions avec lequel il se tire la bourre en tête du classement de la Ligue des Champions, et enfin un déplacement sur la pelouse de Chelsea, prétendant au titre en Angleterre. Un enchaînement qui va mettre à rude épreuve les organismes et le mental de cette équipe, que beaucoup imaginent arracher le titre en fin de saison. C’est dans ce genre de moments que les grandes épopées se bâtissent, ou que les fissures apparaissent. Alors, est-ce la saison d’Arsenal ? On en saura clairement plus le 30 novembre à la fin du match contre Chelsea.