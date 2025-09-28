Premier League : Arsenal renverse Newcastle dans un match complètement fou

C’était la belle affiche en Angleterre ce dimanche. Newcastle accueillait Arsenal au St. James’ Park dans le cadre de la 6e journée de Premier League. Les Magpies étaient organisés en 4-3-3 avec Pope dans les cages et avaient misé sur un bloc compact pour étouffer les initiatives londoniennes. D’entrée, Eberechi Eze avait alerté Nick Pope d’une frappe croisée (6e), avant qu’un penalty soit sifflé puis annulé après vérification de la VAR pour une faute supposée sur Viktor Gyökeres (14e-16e-18e). Malgré ces sueurs froides, Newcastle résistait. Arsenal, installé dans un schéma identique en 4-3-3, se montrait plus dominateur dans la possession et multipliait les tentatives offensives. Peu après, les Gunners avaient heurté le poteau par Trossard (25e) et trouvé Pope sur leur route à plusieurs reprises, notamment sur une superbe reprise d’Eze repoussée par le gardien (29e). Les hommes d’Arteta avaient eu l’ascendant territorial, mais manquaient d’efficacité. Les Magpies, eux, procédaient en contre et restaient menaçants par Murphy et Woltemade.

La première période s’est achevée sur un avantage pour Newcastle, les Londoniens n’ayant pas réussi à concrétiser leurs occasions malgré leur domination. Dès le retour des vestiaires, Newcastle a failli doubler la mise avec la barre transversale de Woltemade sur un centre de Livramento, même si l’action a finalement été signalée hors-jeu (46e). Gordon multipliait ensuite les percées dans la surface adverse sans trouver preneur (55e). Arsenal poussait toujours, mais Nick Pope se montrait décisif face à Timber sur une tête à bout portant (59e). Declan Rice, omniprésent, a effectué un retour défensif salvateur sur Murphy lancé plein axe (65e). Dans un match devenu plus physique, Livramento a dû céder sa place sur civière après un contact musclé (74e-76e).

Une fin de match folle

Dans le dernier quart d’heure, Arsenal a accentué la pression : Gyökeres ratait une balle d’égalisation en résistant à la défense avant de frapper à côté (82e). Finalement, les efforts londoniens ont été récompensés grâce à Mikel Merino, buteur de la tête sur un corner parfaitement travaillé par Rice et Eze (85e). Newcastle avait bien cru obtenir un penalty après un centre dévié par Gabriel Magalhães de la main (87e), mais l’arbitre a estimé que le ballon avait d’abord touché le pied du Brésilien avant sa main et avait laissé jouer. Le temps additionnel a été électrisant. William Osula a accroché William Saliba à proximité de la surface d’Arsenal, empêchant le défenseur français, qui semblait pris de vitesse, de se faire dépasser par le jeune attaquant de Newcastle (90e+1). Puis Martin Ødegaard avait trouvé dans la profondeur Myles Lewis-Skelly d’une passe lumineuse.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 13 6 +9 4 1 1 12 3 15 Newcastle 6 6 -1 1 3 2 4 5

Le jeune Gunner s’était jeté sur le ballon, mais un défenseur de Newcastle avait réussi à intervenir in extremis et à concéder le corner (90e+5). Et sur l’action suivante, Gabriel Magalhães avait surgi au premier poteau sur ce même corner pour placer une tête puissante et offrir un but crucial à Arsenal (90e+6). Cette victoire permet à Arsenal de rester sur le podium derrière le leader Liverpool. Newcastle, malgré une prestation solide à domicile, concède une défaite frustrante. Lors de la prochaine journée, les Magpies joueront contre Nottingham Forest, tandis que les Gunners affronteront West Ham dans une Premier League toujours très disputée.