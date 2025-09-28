Menu Rechercher
1 - 0
MT
Premier League 2025/2026 6e journée
Newcastle
1 - 0
MT
Arsenal
Temps forts
mi-temps
1 - 0
34'
1 - 0
N. Woltemade (PD S. Tonali)
Classement live 7 Arsenal 10 8 Newcastle 9
Possession 54% Arsenal Newcastle
Tirs 4 1 5 3 4 9
Grosses occasions créées 50% Newcastle 1 Arsenal 1
Compositions Newcastle 4-3-3 Arsenal 4-3-3
Grosses occasions créées
#1 Logo Arsenal FC Declan Rice 1 #2 Logo Newcastle Sandro Tonali 1
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Eberechi Eze 2/3 67% #2 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 1/2 50% #3 Logo Newcastle Malick Thiaw 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2
Fautes subies
#1 Logo Arsenal FC Bukayo Saka 2 #2 Logo Newcastle Anthony Gordon 2
Tirs (%)
#1 Logo Arsenal FC Riccardo Calafiori 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Newcastle Nick Woltemade 4
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Malick Thiaw 5/5 100% #2 Logo Newcastle Sven Botman 4/5 80% #3 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 4/6 67%
Interceptions
#1 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 3 #2 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 2 #3 Logo Arsenal FC Gabriel Magalhães 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Malick Thiaw 4/4 100% #2 Logo Newcastle Dan Burn 2/2 100% #3 Logo Newcastle Sven Botman 4/5 80%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Newcastle Nick Woltemade 0/8 0% #2 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/7 0% #3 Logo Newcastle Joelinton 0/5 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Arsenal FC Viktor Gyökeres 0/4 0% #2 Logo Newcastle Nick Woltemade 0/3 0% #3 Logo Arsenal FC Cristhian Mosquera 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Arsenal FC Martín Zubimendi 28/31 90% #2 Logo Arsenal FC Declan Rice 33/38 87%
Corners et centres réussis
#1 Logo Newcastle Sandro Tonali 3

Série en cours
V
N
D
V
N
V
N
V
V
D
Rencontres précédentes
18% 8 Victoires 16% 7 Nuls 66% 29 Victoires

Tino Livramento Tino Livramento Blessure à la cheville Jacob Ramsey Jacob Ramsey Blessure à la cheville Garang Kuol Garang Kuol Inconnu Trevan Sanusi Trevan Sanusi Blessure à la cheville Sven Botman Sven Botman Blessure à l'aine Kieran Trippier Kieran Trippier Blessure à la jambe Fabian Schär Fabian Schär Blessure à la tête
Kai Havertz Kai Havertz Blessure au genou Piero Hincapié Piero Hincapié Blessure à l'aine Martin Ødegaard Martin Ødegaard Blessure à l'épaule Noni Madueke Noni Madueke Blessure au genou Gabriel Magalhães Gabriel Magalhães Inconnu

Brahim🐐 18:06 Woltemade bien lancé en PL, par contre le péno refusé c'est de la folie...
Arbitres

Jarred Gillett arbitre principal
0.3
1.5
Moyenne de cartons par match sur 4 matchs arbitrés
Scott Ledger arbitre assistant
Ian Hussin arbitre assistant
Anthony Taylor quatrième arbitre
Steve Meredith arbitre VAR
Darren England arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

St. James' Park Newcastle upon Tyne
St. James' Park
  • Année de construction : 1892
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 52758
  • Affluence moyenne : 47529
  • Affluence maximum : 52758
  • % de remplissage : 90

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Arsenal en France ?

Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.

Où voir le match Newcastle Arsenal en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Arsenal ?

Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, T. Livramento, Joelinton, S. Tonali, Bruno Guimarães, A. Gordon, N. Woltemade, J. Murphy.

Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, E. Eze, L. Trossard, V. Gyökeres, B. Saka.

Qui arbitre le match Newcastle Arsenal ?

Jarred Gillett est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Newcastle Arsenal ?

Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.

Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Arsenal ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 17:30.

Qui a marqué le but pour Newcastle ?

Un seul but a été inscrit pour Newcastle par N. Woltemade 34'.

Brahim🐐 18:06 Woltemade bien lancé en PL, par contre le péno refusé c'est de la folie...
