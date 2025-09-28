Prono
Match Newcastle - Arsenal en direct commenté
6e journée de Premier League - dimanche 28 septembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Newcastle et Arsenal (Premier League, 6e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 6e journée de Premier League entre Newcastle et Arsenal. Ce match aura lieu le dimanche 28 septembre 2025 à 17:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Newcastle et Arsenal.
Arbitres
Match en direct
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Newcastle et Arsenal en France ?
Le match est à suivre en direct le 28 septembre 2025 à 17:30 sur CANAL+.
- Où voir le match Newcastle Arsenal en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Newcastle et Arsenal ?
Newcastle : le coach E. Howe a choisi une formation en 4-3-3 : N. Pope, D. Burn, S. Botman, M. Thiaw, T. Livramento, Joelinton, S. Tonali, Bruno Guimarães, A. Gordon, N. Woltemade, J. Murphy.
Arsenal : de son côté, l'équipe dirigée par Mikel Arteta évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : David Raya, R. Calafiori, Gabriel Magalhães, Cristhian Mosquera, J. Timber, D. Rice, Martín Zubimendi, E. Eze, L. Trossard, V. Gyökeres, B. Saka.
- Qui arbitre le match Newcastle Arsenal ?
Jarred Gillett est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Newcastle Arsenal ?
Newcastle upon Tyne accueille le match au St. James' Park.
- Quelle est la date et l'heure du match Newcastle Arsenal ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 28 septembre 2025, coup d'envoi 17:30.
- Qui a marqué le but pour Newcastle ?
Un seul but a été inscrit pour Newcastle par N. Woltemade 34'.