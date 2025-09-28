Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Newcastle - Arsenal: les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Viktor Gyökeres avec Arsenal @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Newcastle 1-0 Arsenal Voir sur CANAL+

Newcastle reçoit Arsenal ce dimanche à 17h30 au St. James’ Park, dans le cadre de la 6ème journée de Premier League. Les Magpies s’organisent en 4-3-3 avec Pope aux cages. La défense est composée de Thiaw, Botman, Burn et Livramento. Guimaraes, Tonali et Joelinton occupent l’entrejeu. Le trio Murphy, Woltemade et Gordon vont animer l’attaque de Newcastle.

La suite après cette publicité

Les Gunners vont également évoluer en 4-3-3 avec Raya aux buts. Timber, Mosquera, Gabriel et Calafiori sont en défense. Zubimendi, Rice et Eze sont placés au milieu de terrain. L’attaque d’Arsenal va être animée par Saka, Gyokeres et Trossard.

Les compositions:

Newcastle: Pope - Thiaw, Botman, Burn, Livramento - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Woltemade, Gordon

La suite après cette publicité

Arsenal: Raya - Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice, Eze - Saka, Gyokeres, Trossard

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Newcastle
Arsenal

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle
Arsenal Logo Arsenal FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier