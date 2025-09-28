Newcastle - Arsenal: les compositions officielles

Newcastle reçoit Arsenal ce dimanche à 17h30 au St. James’ Park, dans le cadre de la 6ème journée de Premier League. Les Magpies s’organisent en 4-3-3 avec Pope aux cages. La défense est composée de Thiaw, Botman, Burn et Livramento. Guimaraes, Tonali et Joelinton occupent l’entrejeu. Le trio Murphy, Woltemade et Gordon vont animer l’attaque de Newcastle.

Les Gunners vont également évoluer en 4-3-3 avec Raya aux buts. Timber, Mosquera, Gabriel et Calafiori sont en défense. Zubimendi, Rice et Eze sont placés au milieu de terrain. L’attaque d’Arsenal va être animée par Saka, Gyokeres et Trossard.

Les compositions:

Newcastle: Pope - Thiaw, Botman, Burn, Livramento - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Woltemade, Gordon

Arsenal: Raya - Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori - Zubimendi, Rice, Eze - Saka, Gyokeres, Trossard