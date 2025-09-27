Arsenal : Mikel Arteta sort du silence pour William Saliba

Depuis 2022, William Saliba est indiscutable dans la charnière centrale d’Arsenal. Recruté en 2019 par les Gunners après avoir été rapidement catalogué comme un prodige à ses débuts à Saint-Etienne, le natif de Bondy est légitimement considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde à l’heure où ces lignes sont écrites. Convoité par de nombreux grands clubs, son avenir à Londres était forcément sous le feu des projecteurs à deux ans de la fin de son contrat. Pour autant, la nouvelle est tombée ce jeudi : l’international français (28 sélections) va prolonger avec Arsenal jusqu’en 2030. Une excellente nouvelle pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium et pour Mikel Arteta, son entraîneur, qui l’a confirmé ce vendredi en conférence de presse :

«J’espère que tout le monde en parlera très bientôt. C’est ce que j’espère. C’est formidable de voir autant de joueurs prêts à rester. Il est très impressionnant pour son âge, car on a parfois tendance à l’oublier. C’est sa constance et la façon dont il a mûri en tant que personne. Année après année, il a construit un partenariat avec Gabriel en particulier, mais aussi avec la ligne arrière et le gardien. Chaque fois que je m’assois avec un joueur et que je vois ses intentions, c’est qu’il veut rester avec nous. Nous ne prenons pas cela pour acquis. Cela signifie que le club s’efforce de faire en sorte que les joueurs et le personnel se sentent utiles.»