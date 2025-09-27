Menu Rechercher
Arsenal : Mikel Arteta confirme pour Saliba

Au début du mois, nous vous avons révélé sur notre site qu’Arsenal avait offert un nouveau bail de 5 ans à William Saliba. Le Français se donnait un peu le temps de la réflexion avant de prendre sa décision. Hier, il a choisi de poursuivre avec les Gunners. Il reste d’infimes points à régler mais il va bientôt parapher un nouveau contrat jusqu’en 2030. Interrogé à ce sujet ce vendredi en conférence de presse, Mikel Arteta s’est réjoui.

«Nous avons vu récemment de nombreux joueurs motivés et ils voient cela comme la meilleure opportunité de poursuivre leur carrière ici (…) Nous avions des idées différentes quand nous avons commencé notre relation. Mais au final, nous sommes arrivés à la même conclusion.» Puis, il a évoqué ses échanges avec le Français, courtisé par le Real Madrid. «J’ai été très direct avec lui, car quand on entend tout ce bruit, on comprend qu’il y a des attentes. Quand j’ai vu William, je lui ai posé la question et il m’a répondu : "non, je veux rester ici et je veux jouer ici pour toi".» Le message est clair.

