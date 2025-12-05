Argentine : Lionel Scaloni laisse planer le doute sur la Finalissima contre l’Espagne

Ce jeudi, la veille du tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 à Washington, Lionel Scaloni a exprimé ses doutes quant à la tenue de la Finalissima face à l’Espagne, initialement prévue en mars. Le sélectionneur argentin a confirmé qu’aucune date officielle n’avait encore été fixée pour cette rencontre, évoquant des discussions encore en cours avec Luis de la Fuente, son homologue espagnol. « Ce n’est pas tant le désagrément lié au différend de mars. Je pense que le match aurait pu avoir lieu plus tôt. Nous attendons », a déclaré Scaloni selon le journal AS, soulignant l’incertitude qui plane autour de cette affiche entre les champions continentaux.

La suite après cette publicité

Le technicien a également abordé d’autres sujets liés à la Coupe du Monde, notamment les difficultés liées aux quarts de finale et aux conditions de chaleur attendues lors du tournoi en Amérique du Nord. « À partir des quarts de finale, on affrontera toujours des adversaires redoutables, et même plus tôt si une équipe connaît un mauvais parcours en phase de groupes. Ce sera donc difficile », a-t-il indiqué. Scaloni a ajouté que les longs déplacements et les conditions climatiques pourraient influencer le calendrier, tout en rappelant que les joueurs doivent rester concentrés et continuer à se battre pour chaque victoire : « on continue à se battre, comme si on n’avait rien gagné. C’est ce que tout footballeur doit faire : continuer à essayer de gagner ».