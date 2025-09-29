Roger Lukaku est décédé

Roger Lukaku, ancien international zaïrois et père de Romelu et Jordan Lukaku, est décédé ce dimanche à l’âge de 58 ans. Arrivé en Belgique en 1990, il a joué à Boom, Seraing, Germinal Ekeren, puis effectué une courte parenthèse en Turquie avant de revenir à Malines et Ostende. Il a terminé sa carrière dans les divisions inférieures. Auteur de 47 buts en 135 matchs de première division belge, il a été sélectionné à 11 reprises avec le Zaïre. Ces dernières années, il avait refait surface dans les médias grâce à la carrière de ses fils, même si leurs relations s’étaient quelque peu distendues.

Sur Instagram, Romelu Lukaku a publié un message poignant pour saluer la mémoire de son père : « Merci de m’avoir enseigné tout ce que je sais. Je te suis éternellement reconnaissant et je t’apprécie. La vie ne sera plus jamais la même. Tu m’as protégé et guidé comme personne d’autre n’aurait pu le faire. Je ne serai plus le même. La douleur et les larmes coulent à flots. Mais Dieu me donnera la force de me reconstruire. » Avant de conclure : « Merci pour tout, Mon Papa. »