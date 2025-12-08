Paris FC : Antoine Arnault confirme pour N’Golo Kanté

Ces derniers temps, nous vous avions révélé en exclusivité que le Paris FC rêvait de recruter N’Golo Kanté. Le milieu de terrain champion du monde n’a toujours pas prolongé avec Al-Ittihad et le club francilien rêvait de se renforcer avec un élément expérimenté. Au final, Kanté ne devrait pas revenir en France. Mais le patron du Paris FC, Antoine Arnault a confirmé que le champion du monde 2018 était bien dans son viseur et même tout proche de débarquer dans la capitale.

«Elle l’a été, vraiment. Cela ne s’est joué à pas grand-chose cet été. C’est dommage et j’étais triste qu’il ne vienne pas. Je crois que lui aussi voulait venir, mais son club ne l’a pas laissé partir. Nous respectons cela. C’est dommage parce qu’avec N’Golo dans cette équipe, cela aurait créé une dynamique supplémentaire et peut-être bien cinq 5 points de plus au classement. Bref, ce n’est plus d’actualité», a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe.