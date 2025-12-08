Liverpool : Mohamed Salah risque très gros

Les déclarations de Mohamed Salah n’ont pas pu passer inaperçues. Frustré après le résultat à Leeds United (3-3), l’attaquant égyptien s’est fait remarquer à travers une sortie médiatique où il n’a pas hésité à fustiger les choix d’Arne Slot, qui l’avait fait débuter sur le banc, tout en assurant que son avenir était remis en question : «j’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club», avait-il notamment déclaré.

Une prise de parole qui avait logiquement fait grand bruit en Angleterre, où certaines stars n’ont pas hésité à s’en prendre à l’attaquant des Reds, jugeant qu’il faisait preuve d’égoïsme face à la détresse de son équipe. «Tu as porté cette équipe pendant longtemps et gagné tout ce qu’il y avait à gagner. Mais c’est un sport collectif et tu ne peux tout simplement pas dire publiquement ce que tu as dit», avait, par exemple, lâché Michael Owen. Et évidemment, toute cette situation va être analysée de très près par Liverpool.

Mohamed Salah écarté ?

D’après les médias britanniques, la direction d’Anfield a apporté son soutien à son manager néerlandais et compte le soutenir. Et cela pourrait avoir des conséquences pour Mohamed Salah, puisque le Daily Mail assure que Liverpool devra prendre une décision importante lundi matin concernant une éventuelle sanction pour l’Égyptien. L’attaquant de 32 ans, qui doit rejoindre sa sélection nationale prochainement pour la Coupe d’Afrique des Nations, pourrait être écarté du groupe pour les prochains matchs contre l’Inter Milan, en Ligue des Champions, et Brighton.

La BBC indique d’ailleurs que la relation entre le joueur et Arne Slot est bel et bien rompue. Il reste maintenant difficile d’imaginer voir Mohamed Salah rester à Liverpool avec le Néerlandais comme entraîneur. Dans son interview incendiaire, l’Égyptien avait déclaré qu’il déciderait après la CAN pour son avenir, lui qui bénéficie de l’intérêt manifesté par plusieurs clubs saoudiens. Al-Hilal, entraîné par Simone Inzaghi, figurerait parmi les prétendants pour le récupérer.