Liverpool : les options de Mohamed Salah pour son avenir

« J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. J’ai souvent dit que j’avais une bonne relation avec le coach, et soudain, il n’y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club ». Les propos forts de Mohamed Salah, samedi soir, ont rapidement fait le tour du web et des réseaux sociaux. Un règlement de comptes public qui a surpris du monde en Angleterre, mais qui témoigne du malaise qui existe autour de l’Egyptien actuellement sur les rives de la Mersey.

La suite après cette publicité

Une sortie médiatique qui intervient dans un contexte sportif très difficile pour les Reds, qui ont dû se contenter du point du nul face à Leeds. Et les propos de Salah divisent déjà outre-Manche, puisque certains sont de son côté, alors que d’autres estiment qu’il aurait mieux fait de se taire. Une chose est sûre, difficile de l’imaginer rester à Anfield après tout ça… Le principal concerné a d’ailleurs clairement ouvert la porte à un départ.

La suite après cette publicité

L’Arabie saoudite, le choix évident ?

Et si on regarde les possibles destinations de Salah, il y en a une qui est évidente : l’Arabie saoudite. L’été dernier déjà, la Saudi Pro League a tenté le coup, mais l’attaquant de 33 ans avait décidé de rester à Anfield. Comme l’indique le journaliste Fabrizio Romano, le championnat saoudien est toujours là, tapi dans l’ombre, prêt à surgir pour s’offrir le numéro 11 des Reds. Un mariage qui semble évident, alors que le PIF serait ravi d’avoir une superstar arabe dans son championnat. Ces derniers jours, différents médias ont aussi évoqué la possibilité de le voir rejoindre la MLS, avec comme option numéro 1 la nouvelle franchise de San Diego, qui vient de disputer sa première saison dans le championnat nord-américain et qui pourrait aussi offrir des arguments convaincants à Salah en termes de salaire et de qualité de vie.

Et rester en Europe ? Signer dans un autre club de Premier League semble hautement improbable, du moins si on se base sur les informations dont on dispose en ce moment. Ailleurs sur le Vieux Continent, et malgré des intérêts passés de clubs comme le FC Barcelone, personne ne semble encore intéressé, d’autant plus que les émoluments du joueur qui dépassent les 20 millions d’euros annuels seront sûrement un frein pour bien des clubs. Surtout que la mode en ce moment chez les cadors du Vieux Continent est plutôt au recrutement de jeunes joueurs prometteurs. Reste donc à voir si certains bondiront sur l’occasion cet hiver, mais ce n’est pas la tendance. La piste turque en revanche peut être jugée un peu plus crédible, et nul doute que la rumeur Galatasaray reviendra sur la table ces prochains jours. Une chose est sûre : Mohamed Salah va être le principal agitateur du mercato hivernal.