L’Olympique Lyonnais doit régler un sérieux problème

Avec les défaites de Marseille, Rennes, Strasbourg et Monaco, l’Olympique Lyonnais se devait d’aller chercher la victoire sur la pelouse de Lorient en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Une occasion en or pour Paulo Fonseca, de retour sur le banc rhodanien après sa suspension, de se rapprocher des places qualificatives en Ligue des Champions. Mais une fois de plus, les Gones ont essuyé un nouveau revers regrettable en raison d’une nouvelle infériorité numérique chez les Merlus.

Ainsley Maitland-Niles a écopé d’un deuxième carton jaune à la 42e minute, laissant ses coéquipiers à dix pendant plus d’une mi-temps. «Si à quelques moments, on peut parler des erreurs de l’arbitre, aujourd’hui non. C’est notre faute. Un joueur qui a un carton jaune ne peut pas avoir cette initiative. Ce n’est pas la faute de l’arbitre, c’est la nôtre. Il faut avoir la tête équilibrée pour comprendre qu’on ne peut pas avoir cette attitude. Aujourd’hui, après le jaune, c’est notre faute», avait critiqué Paulo Fonseca, après la rencontre, alors que les Gones n’avaient jamais terminé un match à dix la saison dernière, en Ligue 1.

L’OL perd encore des points à cause des cartons

Mais l’Anglais n’est pas le seul à avoir fait déjouer l’OL cette saison. Car voir l’OL se saborder est un scénario déjà vu à plusieurs reprises : carton rouge pour Morton à Rennes (défaite 3-1), pour Hateboer à Brest (0-0), et donc pour Maitland-Niles à Lorient (défaite 1-0). Depuis le début de l’exercice 2024-25, l’Olympique Lyonnais a reçu cinq cartons rouges depuis le début de la saison et figure parmi l’une des équipes les plus averties en Europe. Seul le promu de Liga, Oviedo, fait mieux avec six rouges reçus. En Ligue 1, l’OL a commis 219 fautes cette saison, plus que toute autre équipe.

«C’est un problème qu’il faut résoudre car ça commence à être embêtant. C’est compliqué à 10 contre 11 alors qu’un plan de jeu est travaillé toute la semaine. Cinquième rouge de la saison en 15 matchs de Ligue 1, un match sur trois, ce n’est pas possible. Il faut résoudre ce problème», avait également pesté Moussa Niakhaté après la défaite. En attendant de préparer la rencontre contre Le Havre, l’OL doit assurer les premières places cette semaine dans une compétition qu’il maîtrise bien mieux, contre Go Ahead Eagles, en Ligue Europa.