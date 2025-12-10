OL : Paulo Fonseca révèle le gros problème de son équipe

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a encore laissé filer des points face au FC Lorient (défaite 1 à 0). Ce qui n’a pas été du goût de Paulo Fonseca, qui estime que son équipe doit afficher un meilleur visage contre les équipes dites un peu moins huppées. Il espère que ses hommes répondront demain soir en Ligue Europa contre Go Ahead Eagles.

La suite après cette publicité

«Je pense que notre problème, c’est la mentalité que nous avons face aux équipes qui ne sont pas les plus fortes. Ce ne sont pas des problèmes techniques, tactiques ou physiques. C’est mental. Je travaille pour faire comprendre aux joueurs que nous devons jouer chaque match avec la même ambition et la même attitude. Contre les équipes plus fortes, je trouve que l’équipe montre une attitude mentale différente. C’est aussi le cas en Europa League. Ce sont des aspects mentaux que nous devons travailler pour reproduire les mêmes efforts à chaque match.»