Des supporters du Paris FC se sont battus au Havre

Des incidents ont éclaté dans le parcage visiteur du stade Océane lors du match Le Havre–Paris FC (0-0) dimanche, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Un affrontement a opposé les Ultras Lutecia à des membres du Old Clan, sur fond de tensions déjà anciennes entre les deux groupes. Selon plusieurs sources concordantes relayées par RMC Sport, les UL auraient volé puis brûlé une bâche appartenant au Old Clan, déclenchant l’échange de coups au sein du parcage parisien.

Informé de la situation, le club de la capitale a réagi dans la soirée via un communiqué, assurant que « les équipes du Paris FC, en coordination avec les services de sécurité du stade et les autorités compétentes, ont immédiatement pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone et accompagner les personnes concernées ». Le club précise que « les circonstances exactes sont en cours d’évaluation » et qu’une analyse plus complète sera communiquée ultérieurement. Ces tensions récurrentes entre les deux groupes, placés dans la même tribune à domicile, pourraient entraîner un renforcement des mesures de sécurité avant les prochains matchs.