Premier League

Liverpool : Wayne Rooney conseille à Arne Slot d’écarter Mohamed Salah

Par André Martins
1 min.
Mohamed Salah avec Liverpool @Maxppp

Wayne Rooney s’ajoute à la longue liste de voix critiques contre Mohamed Salah. L’ancien attaquant de Manchester United estime que l’attaquant de Liverpool est en train de mettre sa légende en péril, alors que l’Égyptien a déclaré samedi se sentir « jeté sous le bus » par le club et a affirmé que sa relation avec l’entraîneur Arne Slot était rompue.

« Il est en train de détruire complètement son héritage à Liverpool. Ce serait triste pour lui de tout gâcher. Arne Slot doit montrer son autorité et le rappeler à l’ordre en lui disant "tu ne voyages pas avec l’équipe, ce que tu as dit n’est pas acceptable". Va à la CAN et laisse tout se calmer. Si j’étais lui, il n’y aurait aucune chance qu’il soit dans l’équipe. Il faut que ce soit réglé rapidement dans un sens ou dans l’autre », a déclaré le quintuple vainqueur de la Premier League dans son podcast The Wayne Rooney Show. L’ex-international anglais a conclu en insistant : Salah doit soit régler ses différends avec Slot, soit quitter Liverpool. Pour rappel, une sanction est envisagée par la direction des Reds.

Pub. le - MAJ le
