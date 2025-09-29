Le vote du collège de Ligue 1 reporté

Réuni lundi après-midi en visioconférence, le collège des clubs de Ligue 1 n’a pas élu son nouveau président. À la demande de Pierre Ferracci (Paris FC), qui souhaitait un scrutin à bulletins secrets, le vote initialement prévu a été reporté à jeudi afin de garantir l’anonymat des votants. Cette élection doit permettre de désigner le successeur de Jean-Pierre Rivère, qui assurait l’intérim après le départ de Jean-Pierre Caillot.

Deux candidats sont en lice pour ce poste stratégique : Olivier Létang (Lille), soutenu par une partie des clubs, et Pierre Ferracci, critique de la gestion du président de la LFP Vincent Labrune. Le scrutin de jeudi s’annonce donc comme un moment clé pour l’équilibre des forces au sein du football professionnel français.