Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

OM : Roberto De Zerbi s’enflamme pour les recrues

Par Aurélien Macedo
1 min.
Marseille Ajax
parionssport
1 1.45 N 4.65 2 6.00 100€ Bonus Voir sur CANAL+ FOOT

Troisième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille a parfaitement su répondre à son retard à l’allumage et reste sur deux belles victoires contre le PSG (1-0) et Strasbourg (2-1). Une dynamique positive qui arrive au meilleur des moments puisque les Phocéens retrouvent la Ligue des Champions ce mardi avec un choc contre l’Ajax Amsterdam. Et avant la rencontre, Roberto De Zerbi a tenu à valoriser l’apport des recrues arrivées en fin de mercato comme Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Benjamin Pavard qui ont immédiatement redynamisé l’équipe.

La suite après cette publicité

Offre canal+ live

«Les recrues ont apporté de la qualité, de la fraîcheur, de l’enthousiasme et de l’expérience. Le mérite revient à Benatia et Longoria qui ont apporté de la qualité à l’OM. Aujourd’hui on a de l’enthousiasme positif. ON est à l’OM, à Marseille il faut marcher sur des oeufs, car on peut vite passer d’un excès d’enthousiasme à une crise. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas fêter une victoire contre Strasbourg. Vous devez le fêter encore plus que face au PSG, car ça a été une victoire sur un terrain difficile et qui donne une continuité au match contre le PSG», a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Roberto De Zerbi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Roberto De Zerbi Roberto De Zerbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier