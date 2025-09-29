OM : Roberto De Zerbi s’enflamme pour les recrues

Troisième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille a parfaitement su répondre à son retard à l’allumage et reste sur deux belles victoires contre le PSG (1-0) et Strasbourg (2-1). Une dynamique positive qui arrive au meilleur des moments puisque les Phocéens retrouvent la Ligue des Champions ce mardi avec un choc contre l’Ajax Amsterdam. Et avant la rencontre, Roberto De Zerbi a tenu à valoriser l’apport des recrues arrivées en fin de mercato comme Nayef Aguerd, Matt O’Riley et Benjamin Pavard qui ont immédiatement redynamisé l’équipe.

La suite après cette publicité

«Les recrues ont apporté de la qualité, de la fraîcheur, de l’enthousiasme et de l’expérience. Le mérite revient à Benatia et Longoria qui ont apporté de la qualité à l’OM. Aujourd’hui on a de l’enthousiasme positif. ON est à l’OM, à Marseille il faut marcher sur des oeufs, car on peut vite passer d’un excès d’enthousiasme à une crise. Mais ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas fêter une victoire contre Strasbourg. Vous devez le fêter encore plus que face au PSG, car ça a été une victoire sur un terrain difficile et qui donne une continuité au match contre le PSG», a-t-il déclaré.