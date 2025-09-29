Menu Rechercher
Commenter 19
Ligue des Champions

OM : incertitude pour Leonardo Balerdi contre l’Ajax Amsterdam

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp

Ce mardi, l’OM cherche à lancer sa saison en Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam. Une opportunité de choix pour les Phocéens de repartir de l’avant face à leur public et une semaine après une défaite frustrante sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Une opposition importante contre les Ajacides qui se fera peut-être sans Balerdi.

La suite après cette publicité

Auteur d’un début de saison complexe malgré des dernières sorties plus inspirées, le défenseur argentin pourrait manquer la rencontre face au club amstellodamois. En effet, comme l’explique RMC, l’ancien de Dortmund ne s’est pas entraîné ce lundi lors de la séance collective et est incertain contre l’Ajax Amsterdam. Un nouveau coup dur pour les Phocéens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (19)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Marseille
Ajax
Leonardo Balerdi

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier