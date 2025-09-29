OM : incertitude pour Leonardo Balerdi contre l’Ajax Amsterdam

Ce mardi, l’OM cherche à lancer sa saison en Ligue des Champions face à l’Ajax Amsterdam. Une opportunité de choix pour les Phocéens de repartir de l’avant face à leur public et une semaine après une défaite frustrante sur la pelouse du Real Madrid (2-1). Une opposition importante contre les Ajacides qui se fera peut-être sans Balerdi.

La suite après cette publicité

Auteur d’un début de saison complexe malgré des dernières sorties plus inspirées, le défenseur argentin pourrait manquer la rencontre face au club amstellodamois. En effet, comme l’explique RMC, l’ancien de Dortmund ne s’est pas entraîné ce lundi lors de la séance collective et est incertain contre l’Ajax Amsterdam. Un nouveau coup dur pour les Phocéens.