AS Monaco : c’est l’hécatombe avant Manchester City !

Au pied du podium après une nouvelle défaite douloureuse à Lorient (1-3), l’AS Monaco est à trois points de retard du PSG et de l’OL, mais a surtout perdu un nouvel élément avec la blessure de Christian Mawissa, le défenseur central capable de dépanner dans l’entrejeu. L’international Espoirs est d’ores et déjà forfait pour la réception de Manchester City, tout comme Lamine Camara, absent près de deux mois (cheville), Denis Zakaria (adducteurs), Aleksandr Golovin (reprise), Aladji Bamba (ischio) et Paul Pogba, pas encore prêt à jouer.

La suite après cette publicité

«Je ne suis pas quelqu’un qui essaye de trouver des excuses, mais ce n’est pas simple de faire sans cinq milieux de terrain pour une équipe comme la nôtre. Jordan Teze peut jouer dans cette position, comme les jeunes Mamadou Coulibaly et Pape Cabral. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu tenter de changer le visage de l’équipe en essayant de rester compétitifs», avait exprimé Adi Hutter après la défaite ce week-end, d’autant plus que les défenseurs polyvalents, comme Eric Dier, devront également compenser une défense également touchée par les pépins physiques.

Adi Hutter espère compter sur Maghnès Akliouche

Concernant Paul Pogba, Adi Hutter a d’ores et déjà acté son forfait : «on s’attendait qu’il soit dans l’équipe du jour contre Nice, mais il faudra voir pour Angers. Il s’échauffe, il fait des ateliers, il s’améliore. J’espère compter sur lui après la trêve internationale», a-t-il ajouté. Avec Teze et Coulibaly derrière Minamino contre Lorient, le milieu monégasque a eu beaucoup de mal à exister et pour compenser face à l’armada de Manchester City, Adi Hutter espère compter sur le retour de Maghnès Akliouche, forfait ce week-end.

La suite après cette publicité

«On n’a pas beaucoup de chance, notamment au milieu de terrain où l’on perd tous nos joueurs qui sont des titulaires. Mais j’ai confiance en nos joueurs, je ne suis pas là pour me plaindre. Je ne parlerai pas de tactique, mais Maghnès Akliouche peut être une option pour nous. Nous verrons», a-t-il ajouté. Mais il y a urgence avant ce choc, puisqu’il faudra se relever après la claque subie à Bruges (1-4). «Nous sommes constamment sous pression dans un club comme le nôtre, mais nous sommes au début de la phase de ligue de C1. Pour battre Manchester City ? Beaucoup de choses sont possibles dans le football».