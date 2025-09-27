Monaco : le coup de gueule d’Adi Hütter après la gifle à Lorient

À cinq jours d’un choc face à Manchester City, l’AS Monaco avance en terrain miné. Sur le plan comptable, il n’y a pas encore péril en la demeure puisque l’ASM reste troisième de Ligue 1, derrière le PSG et l’OM. Ce qui reste préoccupant néanmoins, c’est l’aversion qu’ont les Monégasques pour les déplacements en ce début de saison. Sur les quatre rencontres jouées hors de leurs bases, les hommes d’Adi Hütter se sont inclinés trois fois : à Lille (1-0), à Bruges (4-1) et donc à Lorient cet après-midi (3-1).

Mais plus que la défaite, c’est la mesure du vide qui a posé question aujourd’hui. Jamais, Monaco n’a été en mesure d’inquiéter son adversaire. L’expulsion de Thilo Kehrer a alourdi un scénario déjà défavorable en première période, comme les absences de Lamine Camara, Maghnes Akliouche, Denis Zakaria, Lukas Hradecky ou encore Alexsandr Golovin, mais avec un effectif d’une telle qualité, on est en droit d’attendre plus de cette équipe qui a dû attendre plus de 88 minutes pour cadrer son premier tir. Après la rencontre, Adi Hütter semblait partager ce constat, l’entraîneur autrichien ayant pointé du doigt certains manques.

Rien de rassurant à cinq jours de jouer Manchester City

«Je pense qu’on a commencé de façon tout à fait acceptable mais de mon point de vue, le deuxième carton jaune contre Thilo Kehrer a eu une grosse influence. Si je suis honnête, ce n’était pas un carton jaune», a-t-il d’abord regretté (l’Allemand a été expulsé pour un bras dans le visage d’un adversaire). Hütter a toutefois refusé de se lamenter derrière ce fait de jeu, reconnaissant que la production collective de son équipe n’était «pas du tout acceptable, surtout en seconde période».

«On les a laissé marquer trop facilement, on a concédé trop de tirs et ils ont mérité de gagner ce match. Ils ont été très bons à la fin de la seconde période alors qu’on n’a pas trouvé comment être dangereux devant. Pour une équipe comme nous, c’est impossible d’encaisser autant de buts (…) Il faut voir quel est le problème et pourquoi on n’est pas assez solides actuellement.» Il lui reste moins de 96 heures pour trouver la réponse à ses problèmes. En face, Manchester City sera prêt et vient de s’imposer 5-1 contre Burnley cet après-midi.