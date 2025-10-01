Menu Rechercher
1 - 2
66'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 2e journée
Monaco
1 - 2
MT : 1-2
66'
Man City
Temps forts
Pas d'événements majeurs
mi-temps
1 - 2
44'
1 - 2
(PD N. O'Reilly) E. Haaland
18'
1 - 1
J. Teze (PD K. Diatta)
15'
0 - 1
(PD J. Gvardiol) E. Haaland
Classement live 5 Man City 6 34 Monaco 0
Possession 69% Man City Monaco
Tirs 5 3 6 2 5 11
Grosses occasions créées 67% Monaco 2 Man City 1
Compositions Monaco 3-4-2-1 Man City 4-1-4-1
Grosses occasions créées
#1 Logo Monaco Maghnes Akliouche 1 #2 Logo Monaco Jordan Teze 1 #3 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 1
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Manchester City FC Jérémy Doku 3 #2 Logo Monaco Ansu Fati 2 #3 Logo Monaco Maghnes Akliouche 2
Fautes subies
#1 Logo Monaco Ansu Fati 3 #2 Logo Manchester City FC Rodri 2
Ballons touchés
#1 Logo Manchester City FC Rodri 104
Tirs (%)
#1 Logo Manchester City FC Phil Foden 0/2 0%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Monaco Mamadou Coulibaly 6/6 100% #2 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 4/5 80% #3 Logo Monaco Ansu Fati 6/8 75%
Interceptions
#1 Logo Manchester City FC Phil Foden 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rúben Dias 2/2 100% #2 Logo Manchester City FC Erling Haaland 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Manchester City FC Rodri 0/5 0% #2 Logo Monaco Folarin Balogun 0/5 0% #3 Logo Manchester City FC Bernardo Silva 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Monaco Ansu Fati 0/2 0% #2 Logo Monaco Folarin Balogun 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 67/68 99% #2 Logo Manchester City FC Rúben Dias 80/83 96% #3 Logo Manchester City FC Nico O'Reilly 51/53 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Manchester City FC Rodri 24 #2 Logo Manchester City FC Joško Gvardiol 21

Probabilité de victoire
10% 39% 51%
Série en cours
D
V
D
V
V
V
V
N
V
V
Rencontres précédentes
50% 1 Victoire 0% 0 Nul 50% 1 Victoire

Blessures & suspensions

Aladji Bamba Aladji Bamba Ischio-jambiers Mika Biereth Mika Biereth Blessure au genou Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche Maladie Lukáš Hrádecký Lukáš Hrádecký Blessure au genou Folarin Balogun Folarin Balogun Blessure à la cheville Lamine Camara Lamine Camara Blessure à la cheville George Ilenikhena George Ilenikhena Blessure au genou Denis Zakaria Denis Zakaria Blessure à l'aine Denis Zakaria Denis Zakaria Ischio-jambiers Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure musculaire Aleksandr Golovin Aleksandr Golovin Blessure à l'aine
Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au pied Abdukodir Khusanov Abdukodir Khusanov Blessure au mollet Rayan Aït-Nouri Rayan Aït-Nouri Blessure à la cheville Omar Marmoush Omar Marmoush Blessure au genou Rodri Rodri Blessure au genou Rayan Cherki Rayan Cherki Blessure à la cuisse Kalvin Phillips Kalvin Phillips Blessure au mollet Sávio Sávio Blessure au genou

Daniel D'Epiphane 21:44 Oui, on peut dire ça... 2 Répondre
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Man City (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Monaco et Man City. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Man City.

On en parle

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0
0
Nombre de cartons lors de son unique match arbitré
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
José Luis Munuera Montero quatrième arbitre
Alejandro José Hernández Hernández arbitre VAR
César Soto Grado arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Louis-II Monaco
Stade Louis-II
  • Année de construction : 1985
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 18523
  • Affluence moyenne : 7810
  • Affluence maximum : 17351
  • % de remplissage : 42

Match en direct

Date 01 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 2
Diffusion CANAL+ FOOT
Code ASM-MCI
Zone Europe
Équipe à domicile AS Monaco
Équipe à l'extérieur Manchester City
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Man City en France ?

Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Monaco Man City en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Man City ?

AS Monaco : le coach A. Hütter a choisi une formation en 3-4-2-1 : P. Köhn, M. Salisu, E. Dier, T. Kehrer, K. Diatta, M. Coulibaly, J. Teze, Vanderson, Ansu Fati, M. Akliouche, F. Balogun.

Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, J. Stones, Rodri, J. Doku, T. Reijnders, Bernardo Silva, P. Foden, E. Haaland.

Qui arbitre le match Monaco Man City ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Monaco Man City ?

Monaco accueille le match au Stade Louis-II.

Quelle est la date et l'heure du match Monaco Man City ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour Man City ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : E. Haaland 15' 44'.

Qui a marqué le but pour Monaco ?

Un seul but a été inscrit pour Monaco par J. Teze 18'.

Daniel D'Epiphane 21:44 Oui, on peut dire ça... 2 Répondre
