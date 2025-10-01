Prono
Match Monaco - Man City en direct commenté
2e journée de Ligue des Champions UEFA - mercredi 1 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Monaco et Man City (Ligue des Champions UEFA, 2e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Monaco et Man City. Ce match aura lieu le mercredi 1 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Monaco et Man City.
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Monaco et Man City en France ?
Le match est à suivre en direct le 01 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Monaco Man City en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Monaco et Man City ?
AS Monaco : le coach A. Hütter a choisi une formation en 3-4-2-1 : P. Köhn, M. Salisu, E. Dier, T. Kehrer, K. Diatta, M. Coulibaly, J. Teze, Vanderson, Ansu Fati, M. Akliouche, F. Balogun.
Manchester City : de son côté, l'équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-1-4-1 : G. Donnarumma, N. O'Reilly, J. Gvardiol, Rúben Dias, J. Stones, Rodri, J. Doku, T. Reijnders, Bernardo Silva, P. Foden, E. Haaland.
- Qui arbitre le match Monaco Man City ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Monaco Man City ?
Monaco accueille le match au Stade Louis-II.
- Quelle est la date et l'heure du match Monaco Man City ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 01 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour Man City ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Man City : E. Haaland 15' 44'.
- Qui a marqué le but pour Monaco ?
Un seul but a été inscrit pour Monaco par J. Teze 18'.