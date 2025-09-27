Ligue 1 : Lorient gifle Monaco malgré un nouveau but d’Ansu Fati

L’extérieur nuit décidément à Monaco en ce moment. Après une défaite à Lille dans les arrêts de jeu (1-0) et une gifle monumentale à Bruges (4-1), les hommes d’Adi Hütter ont une nouvelle fois promené leurs limites hors de leurs bases. Ce samedi, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, ils ont été corrigés par Lorient (3-1), qui n’avait plus gagné depuis son succès 4-0 en août face à des Rennais réduits à 9.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Marseille 12 6 +7 4 0 2 12 5 2 PSG 12 5 +6 4 0 1 10 4 3 Monaco 12 6 +4 4 0 2 14 10 4 Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3 5 Strasbourg 12 6 +2 4 0 2 9 7 6 Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8 7 Lens 9 5 +3 3 0 2 8 5 8 Rennes 8 5 -1 2 2 1 7 8 9 Nantes 7 6 -1 2 1 3 4 5 10 Lorient 7 6 -5 2 1 3 9 14 11 Auxerre 6 5 -2 2 0 3 4 6 12 Paris FC 6 5 -3 2 0 3 9 12 13 Toulouse 6 6 -3 2 0 4 7 10 14 Nice 6 5 -3 2 0 3 6 9 15 Angers 5 5 -1 1 2 2 3 4 16 Brest 4 5 -2 1 1 3 9 11 17 Le Havre 4 5 -2 1 1 3 6 8 18 Metz 1 5 -8 0 1 4 5 13 Voir le classement complet

Il faut dire qu’Adi Hütter n’est pas non plus aidé par les circonstances au milieu de terrain, et c’est pour cette raison que l’Autrichien avait opté pour un système en 3 défenseurs, à l’image de celui qu’il avait souvent utilisé en première partie de saison 2023/2024. Le coach monégasque avait décidé de faire confiance à un duo inédit au milieu : Jordan Teze, latéral de formation, associé au tout jeune Mamadou Coulibaly. Ce bricolage s’est finalement payé cher, car les dégâts furent considérables.

Monaco n’a pas existé

À la pause (et même à la 88e minute), les hommes d’Adi Hütter n’avaient toujours pas cadré une seule frappe, malgré une domination territoriale qui ne disait pas grand-chose du sens de la rencontre. Le deuxième carton jaune de Thilo Kehrer pour un bras dans le visage de Karim ne faisait qu’alourdir un scénario déjà défavorable aux Monégasques. L’Allemand quittait ses partenaires à la 38e, et l’ouverture du score lorientaise intervenait à peine deux minutes plus tard quand Bamba venait couper un centre de Kouassi au premier poteau (40e, 1-0). Peinant à confirmer les promesses de sa saison passée, Mika Biereth était remplacé dès la mi-temps par Balogun, quand Diatta prenait la place de Vanderson.

Mais difficile de dire que ces deux changements auront permis de changer le visage de l’équipe. Monaco a pris une valise en seconde période et Pablo Pagis a eu sa grande part de responsabilité là-dedans. Le fils de Mickaël enfonçait le clou d’une superbe frappe croisée après un beau mouvement avec Soumano (76e), puis il s’offrait un doublé d’une reprise instantanée qui rentrait avec l’aide de la barre (82e) en fin de match. La première frappe cadrée de Monaco était l’œuvre du tout jeune Cabral aux 20 mètres, mais elle traduisait assez bien les difficultés de son équipe à se montrer dangereuse. Seul motif de satisfaction : le but sur penalty d’Ansu Fati, son quatrième en trois matchs sous les couleurs de l’ASM. Malgré cela, le club de la Principauté campe à la 4e place. Lorient est 9e.