Menu Rechercher
Commenter 37
Ligue 1

Ligue 1 : Lorient gifle Monaco malgré un nouveau but d’Ansu Fati

En panne d’idée, Monaco a été corrigé ce samedi à Lorient (3-1). Malgré un nouveau but de Fati, les Monégasques confirment leurs sérieuses difficultés à l’extérieur, à peine dix jours après la déroute à Bruges.

Par Jordan Pardon
2 min.
Le FC Lorient, champion de Ligue 2 @Maxppp
Lorient 3-1 Monaco

L’extérieur nuit décidément à Monaco en ce moment. Après une défaite à Lille dans les arrêts de jeu (1-0) et une gifle monumentale à Bruges (4-1), les hommes d’Adi Hütter ont une nouvelle fois promené leurs limites hors de leurs bases. Ce samedi, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1, ils ont été corrigés par Lorient (3-1), qui n’avait plus gagné depuis son succès 4-0 en août face à des Rennais réduits à 9.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Marseille Marseille 12 6 +7 4 0 2 12 5
2 Logo PSG PSG 12 5 +6 4 0 1 10 4
3 Logo Monaco Monaco 12 6 +4 4 0 2 14 10
4 Logo Lyon Lyon 12 5 +4 4 0 1 7 3
5 Logo Strasbourg Strasbourg 12 6 +2 4 0 2 9 7
6 Logo Lille Lille 10 5 +5 3 1 1 13 8
7 Logo Lens Lens 9 5 +3 3 0 2 8 5
8 Logo Rennes Rennes 8 5 -1 2 2 1 7 8
9 Logo Nantes Nantes 7 6 -1 2 1 3 4 5
10 Logo Lorient Lorient 7 6 -5 2 1 3 9 14
11 Logo Auxerre Auxerre 6 5 -2 2 0 3 4 6
12 Logo Paris FC Paris FC 6 5 -3 2 0 3 9 12
13 Logo Toulouse Toulouse 6 6 -3 2 0 4 7 10
14 Logo Nice Nice 6 5 -3 2 0 3 6 9
15 Logo Angers Angers 5 5 -1 1 2 2 3 4
16 Logo Brest Brest 4 5 -2 1 1 3 9 11
17 Logo Le Havre Le Havre 4 5 -2 1 1 3 6 8
18 Logo Metz Metz 1 5 -8 0 1 4 5 13
Voir le classement complet

Il faut dire qu’Adi Hütter n’est pas non plus aidé par les circonstances au milieu de terrain, et c’est pour cette raison que l’Autrichien avait opté pour un système en 3 défenseurs, à l’image de celui qu’il avait souvent utilisé en première partie de saison 2023/2024. Le coach monégasque avait décidé de faire confiance à un duo inédit au milieu : Jordan Teze, latéral de formation, associé au tout jeune Mamadou Coulibaly. Ce bricolage s’est finalement payé cher, car les dégâts furent considérables.

Monaco n’a pas existé

À la pause (et même à la 88e minute), les hommes d’Adi Hütter n’avaient toujours pas cadré une seule frappe, malgré une domination territoriale qui ne disait pas grand-chose du sens de la rencontre. Le deuxième carton jaune de Thilo Kehrer pour un bras dans le visage de Karim ne faisait qu’alourdir un scénario déjà défavorable aux Monégasques. L’Allemand quittait ses partenaires à la 38e, et l’ouverture du score lorientaise intervenait à peine deux minutes plus tard quand Bamba venait couper un centre de Kouassi au premier poteau (40e, 1-0). Peinant à confirmer les promesses de sa saison passée, Mika Biereth était remplacé dès la mi-temps par Balogun, quand Diatta prenait la place de Vanderson.

La suite après cette publicité

Mais difficile de dire que ces deux changements auront permis de changer le visage de l’équipe. Monaco a pris une valise en seconde période et Pablo Pagis a eu sa grande part de responsabilité là-dedans. Le fils de Mickaël enfonçait le clou d’une superbe frappe croisée après un beau mouvement avec Soumano (76e), puis il s’offrait un doublé d’une reprise instantanée qui rentrait avec l’aide de la barre (82e) en fin de match. La première frappe cadrée de Monaco était l’œuvre du tout jeune Cabral aux 20 mètres, mais elle traduisait assez bien les difficultés de son équipe à se montrer dangereuse. Seul motif de satisfaction : le but sur penalty d’Ansu Fati, son quatrième en trois matchs sous les couleurs de l’ASM. Malgré cela, le club de la Principauté campe à la 4e place. Lorient est 9e.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (37)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Monaco

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier