LdC : Andrey Arshavin pique le Real Madrid avant le match contre le Kaïrat Almaty

Passé par le Zenit, Arsenal et Kaïrat Almaty, Andrey Arshavin ne porte pas le Real Madrid dans son cœur. À quelques minutes du match des Madrilènes contre l’équipe kazakhe en Ligue des Champions, l’ancien international russe espère la victoire de son ancien club. «J’espère que le Kairat gagne. Chaque défaite du Real Madrid me donne un peu de baume au cœur», a-t-il avoué dans un entretien à Mundo Deportivo. Aujourd’hui commentateur à Almaty, il n’a jamais caché son attachement au FC Barcelone, allant jusqu’à inscrire son fils à la Barça Academy de Moscou.

Il a souligné ensuite que le long voyage depuis l’Espagne sera plus déterminant pour le physique des joueurs du Real que leur lourde défaite face à l’Atlético (5-2). «Pour les Russes et les Kazakhs, c’est normal de parcourir ces distances, mais pour les Européens, cela revient à traverser le continent sept fois», a-t-il assuré. Concernant l’entraîneur madrilène Xabi Alonso, Arshavin a salué son excellent travail au Bayer Leverkusen, mais estime qu’«il lui sera très difficile de jouer de la même façon au Real Madrid. S’il travaille, ce sera dans tous les cas différent de ce qu’il faisait au Bayer». Arshavin a failli rejoindre le Barça pendant sa carrière, mais le Zenit a refusé une offre de 15 millions d’euros en 2008, ce qui l’a finalement conduit chez les Gunners.