Ligue des Champions

PSG : Achraf Hakimi n’est pas déçu pour le Ballon d’Or

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Hakimi avec le PSG @Maxppp
Barcelone PSG
Avant la cérémonie du Ballon d’Or, Achraf Hakimi n’avait pas hésité à sortir du silence pour affirmer que ses performances durant la saison 2024/2025 lui permettaient d’être un candidat plus que crédible au sacre. Au final, le latéral marocain a fini sixième du classement, et il assure ne pas être déçu.

« Ce n’est pas une déception pour moi. Ça m’a fait plaisir d’être dans la liste des 30 meilleurs joueurs du monde. Après, je n’ai jamais pensé que, vous les journalistes, alliez me placer 6e. Je ne pense pas aux trophées individuels, mais aux trophées collectifs. C’est à vous de choisir ma position. Je suis très fier de cette 6e place », a-t-il confié en conférence de presse.

