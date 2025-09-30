Youth League : l’OM s’incline dans un match fou contre l’Ajax Amsterdam

Alors que ce soir l’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, les équipes U19 des deux formations se confrontaient en Youth League. Battu 3-2 par le Real Madrid, le club phocéen voulait rebondir contre une équipe qui avait été accrochée par l’Inter Milan (1-1). Et ce match a été animé avec une pluie de buts. Frère de Naci Ünüvar, joueur de Twente passé par l’Ajax, Emre Ünüvar a lancé les débats avec un but précoce (11e). Néanmoins, les Marseillais ont totalement renversé la rencontre.

Keyliane Abdallah (25e), Ugo Lamare El Kadmiri (33e) et Fodé Camara (36e) ont permis à l’OM de mener 3-1. Dos au mur, les Godenzonen ont toutefois renverser la tendance. Mark Verkuijl a réduit l’écart avant la pause (45e +4) puis Emre Ünüvar a égalisé au retour des vestiaires (51e). Enfin, Pharell Nash a inscrit un quatrième but plus tard (72e). Dans les dernières secondes, Tyrese Teuwsen y est allé de son but également (90e +4). L’Ajax Amsterdam s’impose 5-3 contre une équipe de l’Olympique de Marseille qui a laissé passer sa chance.