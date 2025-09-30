Menu Rechercher
Commenter 8
UEFA Youth League

Youth League : l’OM s’incline dans un match fou contre l’Ajax Amsterdam

Par Aurélien Macedo
1 min.
Des ballons de football lors d'un entraînement @Maxppp
Marseille 3-5 Ajax

Alors que ce soir l’Olympique de Marseille reçoit l’Ajax Amsterdam pour le compte de la 2e journée de la Ligue des Champions, les équipes U19 des deux formations se confrontaient en Youth League. Battu 3-2 par le Real Madrid, le club phocéen voulait rebondir contre une équipe qui avait été accrochée par l’Inter Milan (1-1). Et ce match a été animé avec une pluie de buts. Frère de Naci Ünüvar, joueur de Twente passé par l’Ajax, Emre Ünüvar a lancé les débats avec un but précoce (11e). Néanmoins, les Marseillais ont totalement renversé la rencontre.

La suite après cette publicité

Keyliane Abdallah (25e), Ugo Lamare El Kadmiri (33e) et Fodé Camara (36e) ont permis à l’OM de mener 3-1. Dos au mur, les Godenzonen ont toutefois renverser la tendance. Mark Verkuijl a réduit l’écart avant la pause (45e +4) puis Emre Ünüvar a égalisé au retour des vestiaires (51e). Enfin, Pharell Nash a inscrit un quatrième but plus tard (72e). Dans les dernières secondes, Tyrese Teuwsen y est allé de son but également (90e +4). L’Ajax Amsterdam s’impose 5-3 contre une équipe de l’Olympique de Marseille qui a laissé passer sa chance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Youth League
Ajax
Marseille

En savoir plus sur

UEFA Youth League UEFA Youth League
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier