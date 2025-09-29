OM : Roberto De Zerbi se méfie de l’Ajax Amsterdam

Battu 2-1 par le Real Madrid pour son entrée en lice en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille cherche un rebond. Ce mardi, les Phocéens recevront l’Ajax Amsterdam pour la deuxième journée avec la volonté de décrocher leurs premiers points dans cette compétition. Face à un adversaire coriace, les Marseillais s’attendent à un match difficile comme l’a expliqué le coach Roberto De Zerbi.

«Bien sûr, quand on prépare le match, on veut le gagner, bien jouer et obtenir un résultat. On a une équipe qui est forte, encore en construction, on a les qualités pour gagner. L’Ajax Amsterdam est aussi une forte équipe, je l’ai vu jouer samedi contre le NAC Breda qui est une bonne équipe. L’Ajax a une histoire, une identité claire comme nous, on veut jouer à la maison et gagner pour les supporters et car on l’a mérité l’an dernier. On veut bien faire pour le match de demain», a-t-il ainsi déclaré en conférence de presse.