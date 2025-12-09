Menu Rechercher
LdC, OM : le groupe pour affronter l’Union Saint-Gilloise

Par Samuel Zemour
1 min.
Les joueurs de l'OM lors de la victoire à Nice @Maxppp
Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille effectue un déplacement important en Belgique, sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, les Phocéens s’assureraient de rester parmi les 24 qualifiés pour la phase finale et se rapprocheraient même des huit premières places. Une belle occasion de renouer avec le succès après la triste défaite à Lille.

Olympique de Marseille
𝐋𝐄 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏𝐄 📋 #USGOM

2️⃣3️⃣ Marseillais choisis par coach 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 6️⃣ème rencontre de @ChampionsLeague face à l’Union Saint-Gilloise ⚔️
À quelques heures du grand rendez-vous, l’OM vient de publier son groupe pour ce déplacement en Belgique. Pierre-Emile Hojbjerg et Ulisses Garcia sont bien présents et font leur retour parmi les convoqués, aux côtés de Robinio Vaz, Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi. Parmi les absents, Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré sont toujours forfaits.

Pub. le - MAJ le
