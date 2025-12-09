LdC, OM : le groupe pour affronter l’Union Saint-Gilloise

Ce mardi soir, l’Olympique de Marseille effectue un déplacement important en Belgique, sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise. En cas de victoire, les Phocéens s’assureraient de rester parmi les 24 qualifiés pour la phase finale et se rapprocheraient même des huit premières places. Une belle occasion de renouer avec le succès après la triste défaite à Lille.

À quelques heures du grand rendez-vous, l’OM vient de publier son groupe pour ce déplacement en Belgique. Pierre-Emile Hojbjerg et Ulisses Garcia sont bien présents et font leur retour parmi les convoqués, aux côtés de Robinio Vaz, Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi. Parmi les absents, Facundo Medina, Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré sont toujours forfaits.

