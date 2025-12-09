Union Saint-Gilloise - OM : les compos probables

Ce mardi, l’OM se déplace sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise dans le cadre de la 6e journée de la saison régulière de Ligue des Champions (21h). Actuellement 21es, les Marseillais n’ont pas d’autres choix que de s’imposer en Belgique pour entretenir leurs espoirs de qualification pour la suite du tournoi en C1. Une rencontre charnière pour des Marseillais en proie au doute en Ligue 1. Après un nul frustrant concédé à la dernière minute face à Toulouse à domicile (2-2), les Phocéens ont été battus ce vendredi face à Lille dans le cadre de la 15e journée de l’élite.

Des mauvais résultats qui dénotent avec la victoire jouissive obtenue face à Newcastle en Ligue des Champions il y a deux semaines (2-1). Dans la continuité de ce joli succès face aux Magpies, Marseille doit s’imposer en Belgique ce mardi. Pour ce faire, Roberto De Zerbi veut aligner une équipe compétitive. Devant toujours composer avec les absences de Traoré, Medina et Gouiri, le coach italien a de la matière pour établir un onze alléchant face aux Belges. Et selon nos confrères de L’Equipe, De Zerbi a pris deux décisions importantes pour son équipe ce mardi.

Balerdi et Pavard sur le banc à l’OM, du classique pour l’Union Saint-Gilloise

En effet, selon nos confrères, l’Italien a pris la décision de laisser Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi sur le banc pour cette rencontre cruciale. Un choix osé qui fait la part belle à Emerson et Amir Murillo qui prennent place aux côtés de Nayef Aguerd dans la défense à trois devant Geronimo Rulli. Au milieu, Pierre-Emile Hojbjerg, de retour, sera épaulé par Arthur Vermeeren et Matt O’Riley. Les deux pistons seront Timothy Weah à droite et Igor Paixao à gauche. Devant, la paire Greenwood-Aubameyang sera reconduite et risque de faire des dégâts.

En face, la formation belge se présentera également dans une sorte de 3-5-2 avec un meneur de jeu. Scherpen sera dans les buts avec une arrière-garde Mac Allister-Burgess-Sykes devant lui. Anan Khalaily alimentera le couloir droit tandis qu’Ousseynou Niang occupera le même rôle à gauche. Au milieu, le binôme Zorgane-Van de Perre devrait être aligné. Enfin, Anouar Aït-el-Hadj sera en soutien de Raul Florucz et Promise David. Une équipe capable de jouer un mauvais tour à Marseille !

