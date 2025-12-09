CAN 2025 : la liste des Comores avec plusieurs anciens de Ligue 1

Stefano Cusin, sélectionneur des Comores, a dévoilé ce mardi sa liste de 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc (21 décembre 2025 au 18 janvier 2026). Plusieurs noms devraient éveiller des souvenirs aux amateurs des championnats de France.

On retrouve dans cette liste l’ancien Guingampais Youssouf M’Changama (70 sélections, 14 buts), 35 ans, mais aussi l’ex-Bordelais Zaydou Youssouf. Passé par l’OL et Nice, Myziane Maolida fera aussi partie du voyage, au même titre que Rafiki Saïd ou Faïz Selemani. Pour rappel, les Comores défieront le pays hôte, le Maroc, en match d’ouverture, avant d’affronter la Zambie et le Mali.

La liste complète :

Gardiens : Yannick Pandor (Francs Borains, Belgique), Salim Ben Boiana (Istres, France), Adel Anzimati (Ararat Erewan, Arménie).

Défenseurs : Kassim M’Dahoma (Aubagne, France), Ahmed Soilihi (Toulon, France), Saïd Bakari (Spartak Rotterdam, Pays-Bas), Ismaël Boura (Estac Troyes, France), Akim Abdallah (EA Guingamp, France), Kenan Toibibou (NK Bravo, Slovénie), Yannis Kari (Fréjus Saint-Raphaël, France), Idris Mohamed (Le Puy Foot, France).

Milieux : Zaydou Youssouf (Al-Fateh, Arabie saoudite), Rayan Lutin (Amiens SC, France), Yacine Bourhane (Aris Limassol, Chypre), Youssouf M’Changama (Al-Batin, Arabie saoudite), Iyad Mohamed (Casa Pia, Portugal), Remy Vita (Tondela, Portugal), Raouf Mroivili (Villefranche, France), Benjaloud Youssouf (FC Sochaux, France).

Attaquants : Rafiki Saïd (Standard de Liège, Belgique), Faïz Selemani (Qatar SC, Qatar), Myziane Maolida (Al-Kholood, Arabie saoudite), Aymeric Ahmed (Châteauroux, France), Aboubcar Ali (Francs Borains, Belgique), Ben El Fardou (FK Zemun, Serbie), Zaïd Amir (Istres, France).