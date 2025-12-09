Où regarder Union Saint-Gilloise-Olympique de Marseille et Inter Milan-Liverpool ?

Ding dong, c’est la Ligue des Champions qui sonne à nouveau à votre porte. La plus belle des compétitions revient pour un dernier tour de piste en 2025. La 6e journée de la phase de ligue est un véritable tournant et peut déjà condamner certaines équipes. L’Olympique de Marseille sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, surprenant club belge (qui figurait dans le chapeau 4 au tirage au sort). Avec 6 points au compteur, les deux équipes vont aborder ce match comme une finale, qui peut leur donner accès à la suite de la compétition. Pour croire à un avenir en Ligue des Champions, l’OM sera obligé d’aller chercher la victoire et cela promet un match particulièrement animé.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas tout puisque mardi soir, vous pourrez aussi retrouver l’AS Monaco qui accueille Galatasaray et sa colonie d’anciens joueurs de Ligue 1 (Lemina, Singo, Osimhen, Icardi, Jakobs), ou encore le choc entre l’Inter Milan et Liverpool. Dès le lendemain, nouvelle soirée de folie avec le Paris SG en déplacement à l’Athletic Bilbao et un alléchant Real Madrid-Manchester City.

SÉRIE LIMITÉE CANAL+ LA TOTALE*

La SÉRIE LIMITÉE CANAL+ LA TOTALE* prend fin dans 2 jours. Rendez-vous compte, pour 40 euros par mois, avec engagement de 2 ans*, vous avez accès à l’intégralité** des Coupes d’Europe masculines de l’UEFA, à tout le sport avec les chaînes CANAL+, beIN SPORTS, Eurosport, mais aussi à de grandes plateformes, comme Apple TV, HBO Max, Netflix, Paramount+ et CINE+ OCS !

La suite après cette publicité

*SERIE LIMITEE CANAL+ LA TOTALE soumise à conditions et valable en France métropolitaine jusqu’au 10 décembre 2025 pour tout nouvel abonnement de 24 mois. Inclus Netflix Standard (prix public 14,99€/mois). Modalités sur boutique.canalplus.com

** sauf interdiction administrative de diffusion