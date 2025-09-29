Al Hilal : le magnifique but de Theo Hernandez en Ligue des champions

Theo Hernandez poursuit sur sa lancée avec Al-Hilal. Le latéral gauche français a inscrit lundi son quatrième but en six rencontres avec le club saoudien, lors du succès contre Nasaf (3-2) en Ligue des champions asiatique. Auteur d’un raid solitaire conclu par un subtil piqué du gauche, l’international a marqué le deuxième but de son équipe sur la pelouse du leader du championnat d’Ouzbékistan.

Grâce à cette victoire, Al-Hilal prend provisoirement la tête du groupe B avec six points. Arrivé cet été de l’AC Milan, Hernandez pourrait retrouver les Bleus pour le rassemblement d’octobre, la liste de Didier Deschamps devant être dévoilée jeudi en début d’après-midi.