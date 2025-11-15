Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Espagne : le sarcasme de Luis De La Fuente sur le cas Lamine Yamal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Luis De la Fuente et Lamine Yamal @Maxppp
Géorgie Espagne

En Géorgie pour finir le travail. C’est la mission de l’Espagne en cette avant-dernière journée de qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les Champions d’Europe en titre possèdent trois points d’avance sur la Turquie, qu’ils affronteront le 18 novembre prochain, en plus de posséder une différence de buts largement supérieure (+12). Seule ombre de ce tableau, l’absence de Lamine Yamal, dont le cas a causé des tensions entre la fédération et le FC Barcelone en raison d’un protocole de soin pour sa pubalgie.

Luis De La Fuente souhaite tourner la page. «La bonne nouvelle, c’est que nous l’avons pour 15 ans !, ironise le sélectionneur en conférence de presse. Nous devons penser au présent et à l’avenir. Le présent, c’est s’appuyer sur nos joueurs actuels, gagner et quasiment assurer notre qualification. C’est notre priorité. Tout est perfectible et chacun s’efforcera de progresser, mais ce que nous devons améliorer, c’est notre performance de demain. Nous sommes sur la bonne voie et nous devons continuer à progresser.»

